Верховная Рада усовершенствует законодательство, действующее в сфере защиты критической инфраструктуры

Верховной Раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект о защите критической инфраструктуры.

Источник фото: rada.gov.ua

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении законопроект 10409 о защите критической инфраструктуры Украины.

Так, Комитет подготовил к рассмотрению во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты об уточнении полномочий центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты и других государственных органов в сфере защиты критической инфраструктуры с учетом предложений и замечаний субъектов права законодательной инициативы.

В законопроект поступила 31 поправка, из них предлагается: учесть – 10; учесть редакционно – 3; учесть частично – 1; отклонить –17.

Кроме того, при подготовке ко второму чтению были учтены замечания Главного научно-экспертного управления. Также, рассмотрев замечания Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады Украины к проекту Закона, предложена окончательная редакция текста статей законопроекта.

Целью законопроекта является усовершенствование законодательства, действующего в сфере защиты критической инфраструктуры, а также повышение эффективности реализации государственной политики в данной сфере.

Задачами законопроекта являются:

обеспечение унормирования полномочий государственных органов в сфере защиты критической инфраструктуры;

приведение положений Закона Украины «О критической инфраструктуре» в соответствие с текущей системой центральных органов исполнительной власти.

Таким образом Комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом как Закон.

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