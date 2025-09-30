Раді рекомендували прийняти у другому читанні законопроект про Національну установу розвитку

Законопроект передбачає залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що комітет переглянув своє рішення і рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроект №11238 про Національну установу розвитку.

Національна установа розвитку (НУР) — це державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків» та чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки. Її головна місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни.

Законопроект передбачає:

▪️ подолання проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику;

▪️ залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти;

▪️ підтримку передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

Гетманцев підкреслив, що окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

Також пропонується вдосконалити такий інструмент Експортно-кредитного агентства (ЕКА), як страхування та перестрахування, в тому числі від воєнних та/або політичних ризиків, кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

«І передбачається надання можливості ЕКА брати участь у державних програмах страхування воєнних ризиків та програмах компенсацій у разі завдання збитків внаслідок воєнних дій», - додав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Україні створять Національну установу розвитку, що визначатиме долю коштів від іноземних та міжнародних фінансових організацій

