Раді рекомендували прийняти у другому читанні законопроект про Національну установу розвитку

16:47, 30 вересня 2025
Законопроект передбачає залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти.
Раді рекомендували прийняти у другому читанні законопроект про Національну установу розвитку
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що комітет переглянув своє рішення і рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроект №11238 про Національну установу розвитку.

Національна установа розвитку (НУР) — це державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків» та чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки. Її головна місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни.

Законопроект передбачає:

▪️ подолання проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику;

▪️ залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти;

▪️ підтримку передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

Гетманцев підкреслив, що окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

Також пропонується вдосконалити такий інструмент Експортно-кредитного агентства (ЕКА), як страхування та перестрахування, в тому числі від воєнних та/або політичних ризиків, кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

«І передбачається надання можливості ЕКА брати участь у державних програмах страхування воєнних ризиків та програмах компенсацій у разі завдання збитків внаслідок воєнних дій», - додав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Україні створять Національну установу розвитку, що визначатиме долю коштів від іноземних та міжнародних фінансових організацій

Верховна Рада України

У Європейському центральному банку сперечаються, чи зашкодить довірі до євро вилучення підсанкційних російських активів

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард стурбована тим, що вилучення готівкових коштів, які користуються суверенним імунітетом, завадить іншим країнам зберігати свої резерви в євро.

Оформлення актів виконаних робіт буде спрощено – Гетманцев повідомив, що комітет рекомендував прийняти законопроект

У комітеті з податкової політики підтримали законопроект про спрощення оформлення актів виконаних робіт.

За невиконання вимог Військового омбудсмана будуть штрафувати до 17 тисяч грн

А за систематичне невиконання вимог Військового омбудсмана зможуть позбавити права обіймати певні посади – правоохоронний комітет погодив законопроект.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради відбудуться 3 жовтня

Комітет Верховної Ради з правової політики все ж таки вирішив провести співбесіди з 4 кандидатами на посади суддів Конституційного Суду.

Єврокомісія готується обійти вето Угорщини щодо відкриття переговорних розділів для вступу України до ЄС

Лідери ЄС можуть змінити правила та відійти від необхідності одностайності для відкриття переговорних кластерів з Україною, що дозволило б продовжити реформи.

