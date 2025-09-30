Раде рекомендовали принять во втором чтении законопроект о Национальном учреждении развития

Законопроект предусматривает привлечение средств частных инвесторов и направление их на восстановление экономики через различные финансовые инструменты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что комитет пересмотрел свое решение и рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №11238 о Национальном учреждении развития.

Национальное учреждение развития (НУР) — это государственная специализированная институция со статусом «банка банков» и четким мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики. Его главная миссия – реализация программ кредитования для восстановления страны.

Законопроект предусматривает:

▪️ преодоление проблем с финансированием релокированного бизнеса, предприятий в прифронтовых регионах, бизнеса внутренне перемещённых лиц, а также проектов с повышенным уровнем риска;

▪️ привлечение средств частных инвесторов и направление их на восстановление экономики через различные финансовые инструменты;

▪️ поддержку прежде всего малого и среднего предпринимательства, которое оказалось в сложных условиях, но имеет потенциал для восстановления и развития.

Гетманцев подчеркнул, что отдельно предусмотрена возможность поддержки других категорий лиц (в том числе и физических), которые не имеют доступа к финансированию на адекватных условиях или такой доступ осложнён кризисом, несовершенством рыночных механизмов или другими обстоятельствами.

Также предлагается усовершенствовать такой инструмент Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), как страхование и перестрахование, в том числе от военных и/или политических рисков, кредитов украинских субъектов хозяйствования, связанных с инвестициями в создание объектов и инфраструктуры, необходимых для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.

«И предусматривается предоставление возможности ЭКА участвовать в государственных программах страхования военных рисков и программах компенсаций в случае нанесения убытков вследствие военных действий», — добавил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине создадут Национальное учреждение развития, которое будет определять судьбу средств от иностранных и международных финансовых организаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.