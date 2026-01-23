  1. Законодавство
  В Україні

Через бюрократію без гарантій: як усунуть колізію зі статусом дітей, постраждалих внаслідок війни

23:12, 23 січня 2026
Через масові відмови у статусі через «інший соцстатус» у Раді готують законопроєкт.
Через бюрократію без гарантій: як усунуть колізію зі статусом дітей, постраждалих внаслідок війни
Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту розглянув проєкт Закону № 14243 про внесення змін до Закону України «Про охорону дитинства», поданий народною депутаткою Тетяною Скрипкою та групою парламентарів. Документ спрямований на усунення прогалин у наданні статусу дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», за словами авторки законопроєкту, така проблема виникла після змін до законодавства, ухвалених минулого року. І хоча проблему намагалися вирішити роз’ясненнями Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, але на практиці вони не працюють. Саме тому прийнято було рішення остаточно врегулювати цю проблему шляхом запровадження відповідних норм на законодавчому рівні, пояснила Тетяна Скрипка.

Законопроєктом пропонується:

  • визначення дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, (стаття 1 Закону) доповнити словами і цифрами «дитина загиблої (померлої) особи, визначеної у частині першій статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • у частині сьомій статті 30-1 передбачити, що статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, надається незалежно від наданого дитині відповідно до статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» статусу члена сім’ї загиблого.

Як зазначалося під час обговорення, законопроєкт розробили у відповідь на численні випадки відмови в наданні дітям статусу постраждалих від воєнних дій через те, що вони вже мають інший соціальний статус. На думку авторів, це створювало зайві бюрократичні перешкоди та обмежувало доступ дітей до передбачених законом гарантій.

Члени Комітету підтримали законодавчу ініціативу, наголосивши, що її ухвалення дозволить уникнути правової колізії, спростить процедури та забезпечить швидке й безперешкодне надання статусу дітям, які постраждали від війни.

Комітет з питань молоді і спорту ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроєкт за основу та в цілому.

Відповідний висновок Комітету буде надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, який визначено головним з опрацювання цього законопроєкту. 

Верховна Рада України законопроект діти

