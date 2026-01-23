  1. Законодательство
Из-за бюрократии без гарантий: как устранят коллизию со статусом детей, пострадавших в результате войны

23:12, 23 января 2026
Из-за массовых отказов в предоставлении статуса из-за «другого соцстатуса» в Раде готовят законопроект.
Из-за бюрократии без гарантий: как устранят коллизию со статусом детей, пострадавших в результате войны
Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рассмотрел проект Закона № 14243 о внесении изменений в Закон Украины «Об охране детства», поданный народным депутатом Татьяной Скрипкой и группой парламентариев. Документ направлен на устранение пробелов в предоставлении статуса детям, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», по словам автора законопроекта, такая проблема возникла после изменений в законодательство, принятых в прошлом году. И хотя проблему пытались решить разъяснениями Министерства социальной политики, семьи и единства, на практике они не работают. Именно поэтому было принято решение окончательно урегулировать эту проблему путем внедрения соответствующих норм на законодательном уровне, пояснила Татьяна Скрипка.

Законопроектом предлагается:

  • определение ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов (статья 1 Закона), дополнить словами и цифрами «ребенок погибшего (умершего) лица, определенного в части первой статьи 10-1 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • в части седьмой статьи 30-1 предусмотреть, что статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, предоставляется независимо от предоставленного ребенку в соответствии со статьей 10-1 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» статуса члена семьи погибшего.

Как отмечалось в ходе обсуждения, законопроект разработан в ответ на многочисленные случаи отказа в предоставлении детям статуса пострадавших от военных действий из-за того, что они уже имеют иной социальный статус. По мнению авторов, это создавало лишние бюрократические препятствия и ограничивало доступ детей к предусмотренным законом гарантиям.

Члены Комитета поддержали законодательную инициативу, подчеркнув, что ее принятие позволит избежать правовой коллизии, упростит процедуры и обеспечит быстрое и беспрепятственное предоставление статуса детям, пострадавшим от войны.

Комитет по вопросам молодежи и спорта принял решение: рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу и в целом.

Соответствующее заключение Комитета будет направлено в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, который определен главным по доработке этого законопроекта.

Верховная Рада Украины законопроект дети

