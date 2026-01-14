  1. Законодательство

Рада планирует устранить коллизию со статусом детей, пострадавших от войны, при наличии другого статуса

11:14, 14 января 2026
Такая проблема возникла после изменений в законодательство, принятых в прошлом году.
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту поддержать законодательные инициативы, направленные на совершенствование правовой и социальной защиты детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Речь, в частности, идет о законопроекте №14243 о внесении изменений в Закон Украины «Об охране детства». Документ, представленный народным депутатом и главой подкомитета по делам семьи и детей Татьяной Скрипкой, направлен на устранение правовой коллизии, из-за которой на практике детям отказывают в предоставлении статуса пострадавших от вооруженной агрессии при наличии другого статуса, в частности члена семьи погибшего защитника.

По словам автора законопроекта, такая проблема возникла после изменений в законодательство, принятых в прошлом году. И хотя проблему пытались решить разъяснениями Министерства социальной политики, семьи и единства, на практике они не работают. Именно поэтому было принято решение окончательно урегулировать этот вопрос путем внедрения соответствующих норм на законодательном уровне, пояснила Татьяна Скрипка.

В связи с этим Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №14243 за основу и в целом. Поддержку инициативе выразила и заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, подчеркнув необходимость четкого законодательного урегулирования статуса пострадавших детей.

«Семьи действительно сталкиваются с проблемами на местах. Этот закон необходим, и он позволит окончательно урегулировать вопрос статуса детей, которые пострадали», — подытожила она.

