Раді рекомендували прийняти за основу законопроєкт про розподіл повноважень між рівнями влади

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення рекомендувати парламенту включити документ до порядку денного та прийняти його за основу в першому читанні проєкт Закону №14412 «Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування».

У пояснювальній записці сказано, що законопроєкт покликаний вирішити одну з найбільш системних проблем публічного управління в Україні — конфлікт компетенцій, дублювання повноважень та правову невизначеність у відносинах між органами місцевого самоврядування різних рівнів, а також між МСВ та органами виконавчої влади.

Метою документа є законодавче закріплення чітких «правил гри» для кожного рівня публічного врядування на основі принципів субсидіарності (надання послуг якомога ближче до споживача) та децентралізації.

Документом пропонується визначити:

Класифікацію повноважень — поділ на власні та делеговані.

Чіткі критерії розмежування повноважень між сільськими, селищними, міськими радами, а також районними та обласними радами.

Умови делегування повноважень держави місцевому самоврядуванню з обов’язковим ресурсним забезпеченням.

Межі автономії органів місцевого самоврядування в прийнятті рішень та їх відповідальність за реалізацію наданих повноважень.

Особливості реалізації владних функцій в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Окремим блоком іде норма про те, що Кабінет Міністрів України протягом року після набрання чинності законом має розробити та подати до парламенту масштабні зміни до галузевого законодавства, узгодивши його з новими рамковими правилами.

Автори законопроєкту наголошують, що нині через відсутність чіткого розподілу, повноваження дублюються, а органи нерідко наділяються функціями без належного фінансового забезпечення. Це призводить до погіршення якості публічних послуг на місцях та неефективного використання бюджетних коштів.

