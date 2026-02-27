Раде рекомендовали принять за основу законопроект о распределении полномочий между уровнями власти
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение рекомендовать парламенту включить документ в повестку дня и принять его за основу в первом чтении проект Закона №14412 «Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления».
В пояснительной записке говорится, что законопроект призван решить одну из наиболее системных проблем публичного управления в Украине — конфликт компетенций, дублирование полномочий и правовую неопределенность в отношениях между органами местного самоуправления разных уровней, а также между ОМС и органами исполнительной власти.
Целью документа является законодательное закрепление четких «правил игры» для каждого уровня публичного управления на основе принципов субсидиарности (предоставление услуг как можно ближе к потребителю) и децентрализации.
Документом предлагается определить:
Классификацию полномочий — разделение на собственные и делегированные.
Четкие критерии разграничения полномочий между сельскими, поселковыми, городскими советами, а также районными и областными советами.
Условия делегирования полномочий государства местному самоуправлению с обязательным ресурсным обеспечением.
Границы автономии органов местного самоуправления в принятии решений и их ответственность за реализацию предоставленных полномочий.
Особенности реализации властных функций в условиях военного или чрезвычайного положения.
Отдельным блоком идет норма о том, что Кабинет Министров Украины в течение года после вступления закона в силу должен разработать и подать в парламент масштабные изменения в отраслевое законодательство, согласовав его с новыми рамочными правилами.
Авторы законопроекта подчеркивают, что в настоящее время из-за отсутствия четкого распределения полномочия дублируются, а органы нередко наделяются функциями без надлежащего финансового обеспечения. Это приводит к ухудшению качества публичных услуг на местах и неэффективному использованию бюджетных средств.
