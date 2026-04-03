Кабмін схвалив Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС

20:08, 3 квітня 2026
Програма формує інституційну та правову основу для системної реалізації реформ і повного узгодження законодавства України з правом Євросоюзу.
Кабінет Міністрів України схвалив Національну програму адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС). Програма є одним із головних елементів процесу вступу до ЄС.

Як зазначив Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, програма містить повний перелік актів права ЄС, які ще не впроваджені в українське законодавство і щодо яких є відповідні рекомендації Єврокомісії. Програма формує інституційну та правову основу для системної реалізації реформ і повного узгодження законодавства України з правом Євросоюзу.

Документ сформований на основі скринінгових звітів й бенчмарків (умов), які визначив ЄС, структурований відповідно до переговорних Кластерів і розділів. Важливою складовою Програми є Дорожні карти з питань верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також План заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.

«Схвалення Національної програми – це перехід до нового етапу переговорів про вступ до Євросоюзу та подальшої системної імплементації acquis ЄС (права ЄС). Перед нами єдиний, системний план адаптації законодавства, що охоплює всі сфери та чітко визначає пріоритети, строки і завдання. Це програма для успішного завершення переговорів з ЄС», – наголосив Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Так, документ налічує 1875 завдань, які передбачають імплементацію понад 1600 актів права Європейського Союзу.  Усі заходи об’єднані в документі обсягом понад тисячу сторінок. Програма визначає, які саме акти права ЄС мають бути імплементовані, встановлює чіткі строки їхнього виконання та відповідальних виконавців.

Метою України є повне завершення адаптації національного законодавства до права ЄС у 2027 році, з урахуванням можливих перехідних періодів.

Моніторинг та оцінка виконання Програми здійснюватимуться через інформаційну систему «Пульс вступу», яка забезпечить прозорість, регулярний контроль прогресу та ефективну координацію між усіма залученими органами. Програма регулярно оновлюватиметься з урахуванням прогресу переговорного процесу та оцінок Європейської Комісії. Координацію та моніторинг виконання здійснюватиме Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

суд ЄС Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

