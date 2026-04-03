Кабмин утвердил Национальную программу адаптации законодательства Украины к праву ЕС

Кабинет Министров Украины утвердил Национальную программу адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС). Программа является одним из ключевых элементов процесса вступления в ЕС.

Как отметил Офис Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, программа содержит полный перечень актов права ЕС, которые еще не внедрены в украинское законодательство и по которым есть соответствующие рекомендации Еврокомиссии. Она формирует институциональную и правовую основу для системной реализации реформ и полного согласования законодательства Украины с правом Евросоюза.

Документ сформирован на основе скрининговых отчетов и бенчмарков (условий), определенных ЕС, и структурирован в соответствии с переговорными кластерами и разделами. Важной составляющей программы являются дорожные карты по вопросам верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов, а также план мероприятий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины.

«Утверждение Национальной программы — это переход к новому этапу переговоров о вступлении в Европейский Союз и дальнейшей системной имплементации acquis ЕС (права ЕС). Перед нами единый, системный план адаптации законодательства, охватывающий все сферы и четко определяющий приоритеты, сроки и задачи. Это программа для успешного завершения переговоров с ЕС», — подчеркнул Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Документ включает 1875 задач, предусматривающих имплементацию более 1600 актов права Европейского Союза. Все мероприятия объединены в документе объемом более тысячи страниц. Программа определяет, какие именно акты права ЕС должны быть имплементированы, устанавливает четкие сроки их выполнения и ответственных исполнителей.

Целью Украины является полное завершение адаптации национального законодательства к праву ЕС в 2027 году с учетом возможных переходных периодов.

Мониторинг и оценка выполнения программы будут осуществляться через информационную систему «Пульс вступления», которая обеспечит прозрачность, регулярный контроль прогресса и эффективную координацию между всеми задействованными органами. Программа будет регулярно обновляться с учетом прогресса переговорного процесса и оценок Европейской комиссии. Координацию и мониторинг выполнения будет осуществлять Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции.

