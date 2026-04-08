У розподілі відповідальності між різними рівнями влади усунуть «сірі зони»: за що проголосували депутати

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про чіткий розподіл повноважень між владою.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який чітко розмежовує повноваження між рівнями публічного самоврядування згідно стандартів ЄС. Мова йде про урядовий законопроєкт «Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування» № 14412. Відповідне рішення підтримали 269 народних депутатів.

Документ розробило Міністерство розвитку громад та територій України. Його мета — сформувати чітку систему розподілу повноважень між державним, регіональним і місцевим рівнями влади.

Законопроєкт базується на принципах субсидіарності та децентралізації. Це означає, що рішення мають ухвалюватися на найближчому до громадян рівні — там, де це можливо зробити найефективніше.

У Мінрозвитку пояснили: документ покликаний запровадити «чіткі правила і зрозумілу відповідальність» між рівнями влади.

«Ми закладаємо основу, де кожен рівень влади має визначені повноваження, ресурси для їх виконання і відповідальність перед людьми. Це важливо не лише для ефективного врядування всередині країни, а й для нашого руху до Європейського Союзу – адже прозора і зрозуміла система публічного управління є одним із ключових елементів євроінтеграції», — зазначили там.

Зокрема, документ визначає:

принципи розмежування повноважень між рівнями публічного врядування;

рівні влади та суб’єктів, між якими розподіляються повноваження;

критерії віднесення повноважень до відповідного рівня;

порядок делегування державних повноважень органам місцевого самоврядування;

механізми координації та взаємодії між різними рівнями влади;

вимоги до фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення виконання повноважень.

Ухвалення законопроєкту має усунути так звані «сірі зони» у розподілі відповідальності між різними рівнями влади. Йдеться про випадки, коли залишається незрозумілим, який саме орган відповідає за надання певних послуг і з яких ресурсів вони фінансуються.

Очікується, що нові правила сприятимуть підвищенню ефективності управління, пришвидшенню ухвалення рішень і покращенню якості публічних послуг.

Крім того, документ є частиною виконання Плану України в межах інструменту ЄС Ukraine Facility та враховує рекомендації Європейської Комісії, викладені у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення ЄС 2025 року.

