В распределении ответственности между разными уровнями власти устранят «серые зоны»: за что проголосовали депутаты

Верховная Рада одобрила за основу законопроект о четком распределении полномочий между властью.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект, который четко разграничивает полномочия между уровнями публичного самоуправления согласно стандартам ЕС. Речь идет о правительственном законопроекте «Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления» № 14412. Соответствующее решение поддержали 269 народных депутатов.

Документ разработало Министерство развития общин и территорий Украины. Его цель — сформировать четкую систему распределения полномочий между государственным, региональным и местным уровнями власти.

Законопроект базируется на принципах субсидиарности и децентрализации. Это означает, что решения должны приниматься на наиболее близком к гражданам уровне — там, где это возможно сделать наиболее эффективно.

В Минразвития пояснили: документ призван внедрить «четкие правила и понятную ответственность» между уровнями власти.

«Мы закладываем основу, где каждый уровень власти имеет определенные полномочия, ресурсы для их выполнения и ответственность перед людьми. Это важно не только для эффективного управления внутри страны, но и для нашего движения к Европейскому Союзу — ведь прозрачная и понятная система публичного управления является одним из ключевых элементов евроинтеграции», — отметили там.

В частности, документ определяет:

принципы разграничения полномочий между уровнями публичного управления;

уровни власти и субъектов, между которыми распределяются полномочия;

критерии отнесения полномочий к соответствующему уровню;

порядок делегирования государственных полномочий органам местного самоуправления;

механизмы координации и взаимодействия между различными уровнями власти;

требования к финансовому, кадровому и информационному обеспечению выполнения полномочий.

Принятие законопроекта должно устранить так называемые «серые зоны» в распределении ответственности между различными уровнями власти. Речь идет о случаях, когда остается непонятным, какой именно орган отвечает за предоставление определенных услуг и за счет каких ресурсов они финансируются.

Ожидается, что новые правила будут способствовать повышению эффективности управления, ускорению принятия решений и улучшению качества публичных услуг.

Кроме того, документ является частью выполнения Плана Украины в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility и учитывает рекомендации Европейской Комиссии, изложенные в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС 2025 года.

