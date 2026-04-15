Катування і резонансні справи — під контроль: у Раді хочуть посилити нагляд за ДБР і Офісом Генпрокурора

11:45, 15 квітня 2026
ДБР і ОГП можуть зобов’язати окремо звітувати про катування та захист потерпілих, а поліцію — доповідати про резонансні справи.
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт №14130 щодо посилення парламентського контролю за діяльністю правоохоронних органів і прокуратури.

Що передбачає законопроєкт

Документ пропонує внести зміни до низки законів, зокрема «Про Державне бюро розслідувань», «Про прокуратуру», «Про Регламент Верховної Ради України» та «Про комітети Верховної Ради України».

Ключове нововведення — уточнення змісту щорічних звітів. Директор Державного бюро розслідувань і Генеральний прокурор повинні будуть окремо включати до звітів інформацію про розслідування випадків катувань, іншого неналежного поводження з особами та захист потерпілих.

Відповідні положення пропонують закріпити як окремі пункти у профільних статтях законів про ДБР і прокуратуру.

Зміни до парламентських процедур

Законопроєкт також передбачає зміни до регламенту Верховної Ради.

Зокрема, пропонується поширити процедуру розгляду парламентом на звіт директора Бюро економічної безпеки за попередній календарний рік. Такий звіт подаватиметься відповідно до закону про Бюро економічної безпеки.

Окремо уточнюються повноваження парламентських комітетів. Комітет Верховної Ради, до відання якого належать питання організації та діяльності органів поліції, зможе розглядати на закритих засіданнях доповіді керівництва Національної поліції щодо актуальних питань або резонансних подій.

Навіщо це потрібно

У пояснювальній записці зазначено, що законопроєкт розроблено на виконання урядових рішень.

Йдеться про план заходів із реалізації Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони на 2023–2027 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів від 23 серпня 2024 року №792-р.

Також документ пов’язаний із дорожньою картою з питань верховенства права у межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу, схваленою розпорядженням уряду від 14 травня 2025 року №475-р.

Цими документами передбачено запровадження додаткових механізмів парламентського контролю та обов’язкового звітування правоохоронних органів.

Очікувані наслідки

Автори законопроєкту вказують, що його ухвалення дозволить уточнити порядок звітування правоохоронних органів перед Верховною Радою та забезпечити окремий контроль за розслідуванням випадків катувань і неналежного поводження.

У пояснювальній записці також зазначено, що реалізація закону не потребує додаткових витрат із державного бюджету.

У разі ухвалення закон набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

ОГП Верховна Рада України законопроект ДБР офіс генерального прокурора

