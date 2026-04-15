Пытки и резонансные дела — под контроль: в Раде хотят усилить надзор за ГБР и Офисом Генерального прокурора

ГБР и ОГП могут обязать отдельно отчитываться о пытках и защите потерпевших, а полицию — докладывать о резонансных делах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №14130 об усилении парламентского контроля за деятельностью правоохранительных органов и прокуратуры.

Что предусматривает законопроект

Документ предлагает внести изменения в ряд законов, в частности «О Государственном бюро расследований», «О прокуратуре», «О Регламенте Верховной Рады Украины» и «О комитетах Верховной Рады Украины».

Ключевое нововведение — уточнение содержания ежегодных отчетов. Директор Государственного бюро расследований и Генеральный прокурор должны будут отдельно включать в отчеты информацию о расследовании случаев пыток, иного ненадлежащего обращения с лицами и защите потерпевших.

Соответствующие положения предлагается закрепить как отдельные пункты в профильных статьях законов о ГБР и прокуратуре.

Изменения в парламентские процедуры

Законопроект также предусматривает изменения в регламент Верховной Рады.

В частности, предлагается распространить процедуру рассмотрения парламентом на отчет директора Бюро экономической безопасности за предыдущий календарный год. Такой отчет будет подаваться в соответствии с законом о Бюро экономической безопасности.

Отдельно уточняются полномочия парламентских комитетов. Комитет Верховной Рады, к ведению которого относятся вопросы организации и деятельности органов полиции, сможет рассматривать на закрытых заседаниях доклады руководства Национальной полиции по актуальным вопросам или резонансным событиям.

Зачем это нужно

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан во исполнение правительственных решений.

Речь идет о плане мероприятий по реализации Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны на 2023–2027 годы, утвержденного распоряжением Кабинета Министров от 23 августа 2024 года №792-р.

Также документ связан с дорожной картой по вопросам верховенства права в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, утвержденной распоряжением правительства от 14 мая 2025 года №475-р.

Этими документами предусмотрено внедрение дополнительных механизмов парламентского контроля и обязательной отчетности правоохранительных органов.

Ожидаемые последствия

Авторы законопроекта указывают, что его принятие позволит уточнить порядок отчетности правоохранительных органов перед Верховной Радой и обеспечить отдельный контроль за расследованием случаев пыток и ненадлежащего обращения.

В пояснительной записке также указано, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

В случае принятия закон вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.