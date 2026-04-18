В Україні хочуть зменшити штрафи за прострочені кредити: без повторних нарахувань і «накрутки» боргу

Пропонують зменшити рівень пені, вперше встановити межу для штрафів і не дозволяти «накручувати» борг через прострочення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15180, який передбачає зміни до Закону України «Про споживче кредитування» щодо неустойки. Ініціатором виступив народний депутат Анатолій Бурміч.

Документ спрямований на уточнення правил відповідальності позичальників і обмеження фінансових санкцій за прострочення.

Що зміниться у правилах нарахування пені

Законопроєкт пропонує знизити максимальний розмір пені. Якщо зараз вона не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, то нова редакція встановлює межу на рівні однієї облікової ставки НБУ, що діяла у відповідний період. Водночас зберігається чинне обмеження: пеня не може бути більшою за 15% суми простроченого платежу.

Таким чином, ключова зміна полягає саме у зменшенні допустимого рівня пені.

Встановлення межі для штрафів

Окремо пропонується вперше законодавчо визначити максимальний розмір штрафу у споживчому кредитуванні. У документі зазначено, що якщо неустойкою є штраф, то його розмір не може перевищувати однієї дванадцятої облікової ставки НБУ, яка діяла на день виникнення підстав для його нарахування.

Також уточнюється, що штраф може обчислюватися виключно у відсотках від суми простроченого грошового зобов’язання. При цьому прямо забороняється повторне нарахування штрафу за подальше прострочення того самого зобов’язання.

Заборона додаткових і «прихованих» санкцій

Законопроєктом пропонується доповнити норму, яка прямо забороняє застосування штрафів і пені, що не є неустойкою. Йдеться про випадки, коли у договорах використовують інші назви для фактичних фінансових санкцій.

Це має унеможливити практику, коли до одного прострочення додаються кілька платежів із різними формальними назвами.

Обмеження на збільшення боргу

Ще одна нова норма передбачає заборону збільшення суми кредиту на суму прострочених зобов’язань. Це стосується як прострочених процентів, так і неустойки.

Таким чином пропонується виключити можливість фактичного нарахування процентів на штрафи чи прострочені відсотки шляхом формального збільшення тіла кредиту.

Що залишиться чинним

Інші положення статті 21 Закону України «Про споживче кредитування» не змінюються. Зокрема, зберігається норма про те, що сукупна сума неустойки та інших платежів не може перевищувати половини суми, отриманої за кредитом, а також заборона одночасного застосування штрафу і пені за одне порушення.

Чому виникла потреба у змінах

У пояснювальній записці зазначено, що чинне законодавство містить прогалину: воно визначає межу пені, але не встановлює максимально допустимого розміру штрафу. Крім того, нинішній рівень пені — подвійна облікова ставка НБУ — вважається завищеним для сфери споживчого кредитування.

Автор законопроєкту обґрунтовує необхідність змін тим, що позичальник є слабшою стороною у таких правовідносинах і потребує додаткового захисту. Також наголошується на необхідності запобігти зловживанням, зокрема повторному нарахуванню штрафів або використанню різних формальних платежів замість неустойки.

Коли закон може набути чинності

У разі ухвалення закон набере чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.