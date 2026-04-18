В Украине хотят уменьшить штрафы за просроченные кредиты: без повторных начислений и «накрутки» долга

09:57, 18 апреля 2026
Предлагают снизить уровень пени, впервые установить предел для штрафов и не допускать «накрутки» долга из-за просрочки.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15180, который предусматривает изменения в Закон Украины «О потребительском кредитовании» относительно неустойки. Инициатором выступил народный депутат Анатолий Бурмич.

Документ направлен на уточнение правил ответственности заемщиков и ограничение финансовых санкций за просрочку.

Что изменится в правилах начисления пени

Законопроект предлагает снизить максимальный размер пени. Если сейчас она не может превышать двойной учетной ставки Национального банка Украины, то новая редакция устанавливает предел на уровне одной учетной ставки НБУ, действовавшей в соответствующий период. При этом сохраняется действующее ограничение: пеня не может быть больше 15% суммы просроченного платежа.

Таким образом, ключевое изменение заключается именно в уменьшении допустимого уровня пени.

Установление предела для штрафов

Отдельно предлагается впервые законодательно определить максимальный размер штрафа в потребительском кредитовании. В документе указано, что если неустойкой является штраф, то его размер не может превышать одной двенадцатой учетной ставки НБУ, действовавшей на день возникновения основания для его начисления.

Также уточняется, что штраф может рассчитываться исключительно в процентах от суммы просроченного денежного обязательства. При этом прямо запрещается повторное начисление штрафа за последующую просрочку того же обязательства.

Запрет дополнительных и «скрытых» санкций

Законопроектом предлагается дополнить норму, которая прямо запрещает применение штрафа, который не является неустойкой, и пени, которая не является неустойкой. Речь идет о случаях, когда в договорах используют другие названия для фактических финансовых санкций.

Это должно исключить практику, когда к одной просрочке добавляются несколько платежей с разными формальными названиями.

Ограничение на увеличение долга

Еще одна новая норма предусматривает запрет увеличения суммы кредита на сумму просроченных обязательств. Это касается как просроченных процентов, так и неустойки.

Таким образом предлагается исключить возможность фактического начисления процентов на штрафы или просроченные проценты путем формального увеличения тела кредита.

Что останется действующим

Другие положения статьи 21 Закона Украины «О потребительском кредитовании» не изменяются. В частности, сохраняется норма о том, что совокупная сумма неустойки и других платежей не может превышать половины суммы, полученной по кредиту, а также запрет одновременного применения штрафа и пени за одно нарушение.

Почему возникла необходимость в изменениях

В пояснительной записке указано, что действующее законодательство содержит пробел: оно определяет предел пени, но не устанавливает максимально допустимого размера штрафа. Кроме того, нынешний уровень пени — двойная учетная ставка НБУ — считается завышенным для сферы потребительского кредитования.

Автор законопроекта обосновывает необходимость изменений тем, что заемщик является более слабой стороной в таких правоотношениях и нуждается в дополнительной защите. Также подчеркивается необходимость предотвратить злоупотребления, в частности повторное начисление штрафов или использование различных формальных платежей вместо неустойки.

Когда закон может вступить в силу

В случае принятия закон вступит в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

