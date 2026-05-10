За знищені російські дрони пропонують виплачувати винагороди — як це хочуть прописати в держбюджеті

Кабмін пропонує доповнити закон про держбюджет нормою про винагороди за знищені безпілотники держави-агресора.

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №15224 про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Серед змін у документі передбачена можливість виплати винагород за знищені безпілотні літальні апарати держави-агресора.

Основна мета документа — збільшення фінансування сектору безпеки й оборони за рахунок нової фінансової допомоги Європейського Союзу, однак серед запропонованих змін уряд також пропонує доповнити статтю 28 закону про держбюджет новою нормою.

Що саме пропонується

Наразі стаття 28 передбачає, що частина коштів спеціального фонду держбюджету спрямовується Міністерству оборони України на:

розвиток оборонно-промислового комплексу;

закупівлю озброєння;

придбання військової техніки, засобів та обладнання.

Законопроєктом пропонується доповнити цю норму словами: «а також на виплату винагороди за знищені безпілотні літальні апарати держави-агресора».

У самому тексті документа не деталізується механізм таких виплат. Зокрема, не вказано:

хто саме зможе отримувати винагороди;

які суми можуть передбачатися;

як підтверджуватиметься факт знищення безпілотника;

чи стосуватиметься це лише військовослужбовців.

Законопроєкт передбачає понад 1,5 трлн грн додаткових видатків на оборону

У пояснювальній записці уряд зазначає, що документ розроблено для фінансування невідкладних потреб сектору безпеки й оборони в умовах повномасштабної війни РФ проти України.

Законопроєкт передбачає збільшення видатків на національну безпеку і оборону на 1,56 трлн грн.

Із цієї суми:

174,3 млрд грн планують спрямувати на грошове забезпечення військовослужбовців;

1,371 трлн грн — на розвиток озброєння та військової техніки.

Також уряд пропонує, щоб із 1 липня до 31 грудня 2026 року військовий збір у повному обсязі зараховувався до спеціального фонду держбюджету та спрямовувався на виплати військовослужбовцям ЗСУ.

Основним джерелом фінансування має стати допомога ЄС

У пояснювальній записці зазначено, що Європейський парламент ухвалив рішення про надання Україні позики обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Частину цих коштів планують спрямувати на підтримку обороноздатності України та розвиток оборонно-промислового комплексу.

