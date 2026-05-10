  1. Законодательство
  2. / В Украине

За уничтоженные российские дроны предлагают выплачивать вознаграждения — как это хотят прописать в госбюджете

14:29, 10 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмин предлагает дополнить закон о госбюджете нормой о вознаграждениях за уничтоженные беспилотники государства-агрессора.
За уничтоженные российские дроны предлагают выплачивать вознаграждения — как это хотят прописать в госбюджете
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15224 о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны. Среди изменений в документе предусмотрена возможность выплаты вознаграждений за уничтоженные беспилотные летательные аппараты государства-агрессора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Основная цель документа — увеличение финансирования сектора безопасности и обороны за счет новой финансовой помощи Европейского Союза, однако среди предложенных изменений правительство также предлагает дополнить статью 28 закона о госбюджете новой нормой.

Что именно предлагается

В настоящее время статья 28 предусматривает, что часть средств специального фонда госбюджета направляется Министерству обороны Украины на:

  • развитие оборонно-промышленного комплекса;
  • закупку вооружения;
  • приобретение военной техники, средств и оборудования.

Законопроектом предлагается дополнить эту норму словами:«а также на выплату вознаграждения за уничтоженные беспилотные летательные аппараты государства-агрессора».

В самом тексте документа не детализируется механизм таких выплат. В частности, не указано:

  • кто именно сможет получать вознаграждения;
  • какие суммы могут предусматриваться;
  • как будет подтверждаться факт уничтожения беспилотника;
  • будет ли это касаться только военнослужащих.

Законопроект предусматривает более 1,5 трлн грн дополнительных расходов на оборону

В пояснительной записке правительство отмечает, что документ разработан для финансирования неотложных потребностей сектора безопасности и обороны в условиях полномасштабной войны РФ против Украины.

Законопроект предусматривает увеличение расходов на национальную безопасность и оборону на 1,56 трлн грн.

Из этой суммы:

  • 174,3 млрд грн планируют направить на денежное обеспечение военнослужащих;
  • 1,371 трлн грн — на развитие вооружения и военной техники.

Также правительство предлагает, чтобы с 1 июля по 31 декабря 2026 года военный сбор в полном объеме зачислялся в специальный фонд госбюджета и направлялся на выплаты военнослужащим ВСУ.

Основным источником финансирования должна стать помощь ЕС

В пояснительной записке указано, что Европейский парламент принял решение о предоставлении Украине займа объемом 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Часть этих средств планируют направить на поддержку обороноспособности Украины и развитие оборонно-промышленного комплекса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект бюджет правительство Кабинет Министров Украины госбюджет дрон

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Где в судебной системе самый большой кадровый дефицит и высокие зарплаты — Минфин опубликовал данные

Зарплаты в судах колеблются от 46 до 102 тыс. грн, при этом почти четверть должностей остаются вакантными — данные дашборда Минфина.

Суд признал ежемесячные боевые выплаты ВСУ постоянными — их учтут с помощью оздоровления

Если дополнительное вознаграждение выплачивалось ежемесячно, оно теряет статус разового и должно учитываться при расчете помощи на оздоровление, вопреки возражениям воинских частей

Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.

66 тысяч гривен за игнорирование судебных решений: почему ТЦК не обновляют данные в реестре даже после решения суда

Бездействие ТЦК: анализ судебных решений о наложении штрафов в 2026 году.

С украинцев будут автоматически взимать НДС за покупки через маркетплейсы — налог включат в цену товара

Если ранее товары до 150 евро не облагались налогом НДС, то теперь налог 20% будут включать автоматически начиная с 0 евро.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]