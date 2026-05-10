За уничтоженные российские дроны предлагают выплачивать вознаграждения — как это хотят прописать в госбюджете

Кабмин предлагает дополнить закон о госбюджете нормой о вознаграждениях за уничтоженные беспилотники государства-агрессора.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15224 о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны. Среди изменений в документе предусмотрена возможность выплаты вознаграждений за уничтоженные беспилотные летательные аппараты государства-агрессора.

Основная цель документа — увеличение финансирования сектора безопасности и обороны за счет новой финансовой помощи Европейского Союза, однако среди предложенных изменений правительство также предлагает дополнить статью 28 закона о госбюджете новой нормой.

Что именно предлагается

В настоящее время статья 28 предусматривает, что часть средств специального фонда госбюджета направляется Министерству обороны Украины на:

развитие оборонно-промышленного комплекса;

закупку вооружения;

приобретение военной техники, средств и оборудования.

Законопроектом предлагается дополнить эту норму словами:«а также на выплату вознаграждения за уничтоженные беспилотные летательные аппараты государства-агрессора».

В самом тексте документа не детализируется механизм таких выплат. В частности, не указано:

кто именно сможет получать вознаграждения;

какие суммы могут предусматриваться;

как будет подтверждаться факт уничтожения беспилотника;

будет ли это касаться только военнослужащих.

Законопроект предусматривает более 1,5 трлн грн дополнительных расходов на оборону

В пояснительной записке правительство отмечает, что документ разработан для финансирования неотложных потребностей сектора безопасности и обороны в условиях полномасштабной войны РФ против Украины.

Законопроект предусматривает увеличение расходов на национальную безопасность и оборону на 1,56 трлн грн.

Из этой суммы:

174,3 млрд грн планируют направить на денежное обеспечение военнослужащих;

1,371 трлн грн — на развитие вооружения и военной техники.

Также правительство предлагает, чтобы с 1 июля по 31 декабря 2026 года военный сбор в полном объеме зачислялся в специальный фонд госбюджета и направлялся на выплаты военнослужащим ВСУ.

Основным источником финансирования должна стать помощь ЕС

В пояснительной записке указано, что Европейский парламент принял решение о предоставлении Украине займа объемом 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Часть этих средств планируют направить на поддержку обороноспособности Украины и развитие оборонно-промышленного комплекса.

