Ветеранам обіцяють гарантований 5-річний супровід, працевлаштування та навчання

В Україні пропонують нові гарантії для ветеранів: від роботи до розвитку власного бізнесу.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який передбачає запровадження системного підходу до післявоєнної адаптації ветеранів та їх інтеграції в суспільство. Ініціатива також охоплює питання працевлаштування, перекваліфікації та соціальної підтримки.

Згідно з порівняльною запискою, метою законопроєкту є законодавче врегулювання післявоєнної адаптації ветеранів як цілісної системи. Йдеться про створення умов для їхньої інтеграції в суспільство, реалізації професійного потенціалу, а також зміцнення обороноздатності та розвитку держави.

Що пропонується закріпити в законі

Документ передбачає доповнення Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» новою статтею 15-2, яка визначає особливості післявоєнної адаптації ветеранів як системи.

У ній закріплюється, що держава гарантує:

Держава гарантує ветеранам запровадження післявоєнної адаптації ветеранів як системи. Держава гарантує ветеранам забезпечення гарантованого працевлаштування або доступу до програм перепідготовки, підвищення кваліфікації. Держава гарантує ветеранам безперешкодний доступ до психологічної допомоги на масштабному, а не формальному рівні. Держава гарантує впровадження дієвих механізмів підтримки бізнесу ветеранів. Держава гарантує ветеранам супровід протягом не менше, ніж п’яти років.

Крім цього, законопроєкт пропонує ухвалити окремий Закон України «Про післявоєнну адаптацію ветеранів як систему», який закріплює вказані гарантії як обов’язкові для держави.

Також прикінцевими положеннями передбачено внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що випливають із норм нового законопроєкту.

Стан нормативної бази

У документі вказано, що чинне регулювання у цій сфері базується на Конституції України та Законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Окремо зазначається, що ухвалення законопроєкту не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

Фінансування та реалізація

Реалізація положень у разі ухвалення закону не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Надалі впровадження планується здійснювати в межах коштів, передбачених на фінансування оборонної сфери.

