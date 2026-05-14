  1. Законодавство
  2. / В Україні

Ветеранам обіцяють гарантований 5-річний супровід, працевлаштування та навчання

10:48, 14 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні пропонують нові гарантії для ветеранів: від роботи до розвитку власного бізнесу.
Ветеранам обіцяють гарантований 5-річний супровід, працевлаштування та навчання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який передбачає запровадження системного підходу до післявоєнної адаптації ветеранів та їх інтеграції в суспільство. Ініціатива також охоплює питання працевлаштування, перекваліфікації та соціальної підтримки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з порівняльною запискою, метою законопроєкту є законодавче врегулювання післявоєнної адаптації ветеранів як цілісної системи. Йдеться про створення умов для їхньої інтеграції в суспільство, реалізації професійного потенціалу, а також зміцнення обороноздатності та розвитку держави.

Що пропонується закріпити в законі

Документ передбачає доповнення Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» новою статтею 15-2, яка визначає особливості післявоєнної адаптації ветеранів як системи.

У ній закріплюється, що держава гарантує:

  1. Держава гарантує ветеранам запровадження післявоєнної адаптації ветеранів як системи.
  2. Держава гарантує ветеранам забезпечення гарантованого працевлаштування або доступу до програм перепідготовки, підвищення кваліфікації.
  3. Держава гарантує ветеранам безперешкодний доступ до психологічної допомоги на масштабному, а не формальному рівні.
  4. Держава гарантує впровадження дієвих механізмів підтримки бізнесу ветеранів.
  5. Держава гарантує ветеранам супровід протягом не менше, ніж п’яти років.

Крім цього, законопроєкт пропонує ухвалити окремий Закон України «Про післявоєнну адаптацію ветеранів як систему», який закріплює вказані гарантії як обов’язкові для держави.

Також прикінцевими положеннями передбачено внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що випливають із норм нового законопроєкту.

Стан нормативної бази

У документі вказано, що чинне регулювання у цій сфері базується на Конституції України та Законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Окремо зазначається, що ухвалення законопроєкту не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

Фінансування та реалізація

Реалізація положень у разі ухвалення закону не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Надалі впровадження планується здійснювати в межах коштів, передбачених на фінансування оборонної сфери.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект військові ветерани навчання

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Військових будуть демобілізовувати після 24 місяців та «базових циклів»: законопроєкти

Новими законопроєктами пропонується запровадити нові механізми демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану та врегулювати строки проходження військової служби.

Як ігнорування заперечень платника нівелює рішення податкової: позиція Верховного Суду

Верховний Суд відповів, чи може податкова виносити рішення, не чекаючи розгляду заперечень платника податків.

Нова реформа ТЦК зробить мобілізацію неможливою без відеофіксації

Новий законопроєкт пропонує радикальне перетворення ТЦК на сервісні центри, де кожна дія працівника фіксується на камеру, а повістка приходить лише в телефон.

Бронювання від мобілізації стане платним або з обов’язковою службою в резерві

Новий законопроєкт вводить обов’язкову участь в обороні для кожного, хто отримав відстрочку через роботу.

Втрата паспорта на ТОТ: чому відновлення документа може закінчитися судом

Процедура відновлення паспорта, втраченого на ТОТ, сьогодні може включати не лише звернення до ДМС, а й проходження ідентифікації, додаткових перевірок та навіть суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]