Ветеранам обещают гарантированное 5-летнее сопровождение, трудоустройство и обучение

10:48, 14 мая 2026
В Украине предлагают новые гарантии для ветеранов: от трудоустройства до развития собственного бизнеса.
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который предусматривает внедрение системного подхода к послевоенной адаптации ветеранов и их интеграции в общество. Инициатива также охватывает вопросы трудоустройства, переквалификации и социальной поддержки.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является законодательное урегулирование послевоенной адаптации ветеранов как целостной системы. Речь идет о создании условий для их интеграции в общество, реализации профессионального потенциала, а также укрепления обороноспособности и развития государства.

Что предлагается закрепить в законе

Документ предусматривает дополнение Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» новой статьей 15-2, которая определяет особенности послевоенной адаптации ветеранов как системы.

В ней закрепляется, что государство гарантирует:

  1. Государство гарантирует ветеранам внедрение системы послевоенной адаптации ветеранов.
  2. Государство гарантирует ветеранам обеспечение гарантированного трудоустройства или доступа к программам переподготовки, повышения квалификации.
  3. Государство гарантирует ветеранам беспрепятственный доступ к психологической помощи на масштабном, а не формальном уровне.
  4. Государство гарантирует внедрение действенных механизмов поддержки бизнеса ветеранов.
  5. Государство гарантирует ветеранам сопровождение в течение не менее пяти лет.

Кроме того, законопроект предлагает принять отдельный Закон Украины «О послевоенной адаптации ветеранов как системе», который закрепляет указанные гарантии в качестве обязательных для государства.

Также в заключительных положениях предусмотрено внесение изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», вытекающих из норм нового законопроекта.

Состояние нормативной базы

В документе указано, что действующее регулирование в этой сфере основано на Конституции Украины и Законе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Отдельно отмечается, что принятие законопроекта не потребует внесения изменений в другие законы Украины.

Финансирование и реализация

Реализация положений в случае принятия закона не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. В дальнейшем внедрение планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных на финансирование оборонной сферы.

