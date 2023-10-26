Коли переводити годинник на зимовий час 2023 року в Україні: точна дата

На цьому тижні українців чекає перехід на зимовий час.

Зображення: freepik.com

Україна переводить годинники двічі на рік — навесні на літній час та восени на зимовий.

Перехід на зимовий час, як завжди, буде проводитися в останню неділю жовтня. Тобто, у цьому році це буде 29 число.

Перевести стрілки годинника потрібно о 4:00. Стрілки годинників на наших девайсах зазвичай автоматично «повертаються» на одну годину назад. Але якщо ви користуєтесь механічними годинниками, потрібно переводити час самостійно.

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