Когда переводить часы на зимнее время 2023 года в Украине: точная дата

На этой неделе украинцев ждет переход на зимнее время.

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Украина переводит часы дважды в год – весной на летнее время и осенью на зимнее.

Переход на зимнее время, как всегда, будет проводиться в последнее воскресенье октября. То есть, в этом году это будет 29 число.

Перевести стрелки часов необходимо в 4:00. Стрелки часов на наших гаджетах обычно автоматически «возвращаются» на один час назад. Но если вы пользуетесь механическими часами, нужно переводить время самостоятельно.

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