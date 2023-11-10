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  1. Суспільство

Нещасний випадок на виробництві: куди потерпілому подати заяву для отримання предметів особистої гігієни

18:16, 10 листопада 2023
Також у ПФУ роз’яснили, чи можна написати заяву в довільній формі.
Нещасний випадок на виробництві: куди потерпілому подати заяву для отримання предметів особистої гігієни
Зображення: freepik.com
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У Пенсійному фонді України пояснили, що щомісячна грошова компенсація на придбання предметів та засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів, а також засобів догляду, продуктів харчування, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності належить до соціальної послуги натуральної допомоги, яка надається потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Тобто, ПФУ не забезпечує постраждалих власне предметами особистої гігієни, а надає кошти на їх придбання.

У разі виникнення потреби (потребу потерпілого оцінює соціальний працівник / соціальний менеджер / фахівець із соціальної роботи) в соціальній послузі натуральної допомоги (зокрема, й коли є потреба в отриманні предметів та засобів особистої гігієни), якщо ця потреба визначена висновком медичного закладу (ЛКК, МСЕК та ін.) потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або його законному представнику потрібно звернутися із заявою встановленої форми до територіального органу ПФУ.

Форма заяви про надання соціальної послуги натуральної допомоги наведена в додатку 1-1 Порядку організації надання деяких соціальних та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою КМУ від 28.04.2023 № 438.

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