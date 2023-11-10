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  1. В Україні

У Кривому Розі викрили шахрайську букмекерську контору, через яку видурювали гроші у людей

17:58, 10 листопада 2023
Зловмисники створювали фейкові інтернет-платформи, де пропонували робити ігрові ставки та отримувати «швидкі прибутки».
У Кривому Розі викрили шахрайську букмекерську контору, через яку видурювали гроші у людей
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
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У Кривому Розі викрили call-центр, який працював під виглядом букмекерської контори. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Затримано сім організаторів та активних учасників злочинного угруповання.

Як стало відомо, шахраї орендували приміщення у центрі міста, облаштували офіс оргтехнікою, спеціальним мережевим обладнанням та залучили до роботи 40 операторів.

Представники call-центру створювали фейкові акаунти у популярній соціальній мережі, де показували розкішне життя та високий матеріальний дохід клієнтів букмекерської компанії.

Учасники групи пропонували громадянам зробити онлайн-ставки. Після виграшу переконували потерпілих здійснювати додаткові внески для збільшення прибутку.

У подальшому підозрювані припиняли листування, а гроші перераховували на підконтрольні банківські рахунки.

Попередньо встановлено 18 потерпілих по всій Україні.

Під час проведення понад 30 обшуків у приміщенні офісу, за місцями мешкання та в автомобілях учасників групи вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, флеш-носії інформації, сім-карти, чорнові записи зі списками ошуканих громадян, зброю та грошові кошти у різних валютах.

Трьом організаторам та чотирьом їхнім спільникам повідомлено про підозру за статтею шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на їхні банківські рахунки, криптогаманці, нерухомість та дороговартісні авто.

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