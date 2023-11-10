В Кривом Роге разоблачили мошенническую букмекерскую контору, через которую выманивали деньги у людей

Злоумышленники создавали фейковые интернет-платформы, где предлагали делать игровые ставки и получать «быстрые доходы».

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Кривом Роге разоблачили call-центр, работавший под видом букмекерской конторы. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Задержаны семь организаторов и активных участников преступной группировки.

Мошенники арендовали помещение в центре города, обустроили офис оргтехникой, специальным сетевым оборудованием и привлекли к работе 40 операторов.

Представители call-центра создавали фейковые аккаунты в популярной социальной сети, где показывали роскошную жизнь и высокий материальный доход клиентов букмекерской компании.

Участники группы предлагали гражданам сделать онлайн-ставки. После выигрыша убеждали потерпевших осуществлять дополнительные взносы для увеличения прибыли.

В дальнейшем подозреваемые прекращали переписку, а деньги перечислялись на подконтрольные банковские счета.

Предварительно установлено 18 пострадавших по всей Украине.

Во время проведения более 30 обысков в помещении офиса, по местам жительства и в автомобилях участников группы изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, флэш-носители информации, сим-карты, черновые записи со списками обманутых граждан, оружие и денежные средства в разных валютах.

Трем организаторам и четырем их сообщникам сообщено о подозрении по статье мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Решается вопрос о наложении ареста на их банковские счета, криптокошельки, недвижимость и дорогостоящие авто.

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