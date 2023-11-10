В Кривом Роге разоблачили мошенническую букмекерскую контору, через которую выманивали деньги у людей

В Кривом Роге разоблачили call-центр, работавший под видом букмекерской конторы. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Задержаны семь организаторов и активных участников преступной группировки.
Мошенники арендовали помещение в центре города, обустроили офис оргтехникой, специальным сетевым оборудованием и привлекли к работе 40 операторов.
Представители call-центра создавали фейковые аккаунты в популярной социальной сети, где показывали роскошную жизнь и высокий материальный доход клиентов букмекерской компании.
Участники группы предлагали гражданам сделать онлайн-ставки. После выигрыша убеждали потерпевших осуществлять дополнительные взносы для увеличения прибыли.
В дальнейшем подозреваемые прекращали переписку, а деньги перечислялись на подконтрольные банковские счета.
Предварительно установлено 18 пострадавших по всей Украине.
Во время проведения более 30 обысков в помещении офиса, по местам жительства и в автомобилях участников группы изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, флэш-носители информации, сим-карты, черновые записи со списками обманутых граждан, оружие и денежные средства в разных валютах.
Трем организаторам и четырем их сообщникам сообщено о подозрении по статье мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Решается вопрос о наложении ареста на их банковские счета, криптокошельки, недвижимость и дорогостоящие авто.
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