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На Закарпатье разоблачили предприятие, которое шило лыжные куртки для сборной рф

17:20, 10 ноября 2023
Владельцем предприятия оказался гражданин Италии.
На Закарпатье разоблачили предприятие, которое шило лыжные куртки для сборной рф
Фото: Виктор Микита/Закарпатская ОГА (ОВА)
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В Закарпатской области на одном из предприятий скрыли изготовленные зимние лыжные куртки итальянского бренда Vist с символикой рф для национальной сборной по лыжному спорту. Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

Владельцем предприятия оказался гражданин Италии. Заказчиком одежды была организация «RUSSIA SKI TEAM».

«Эту противоправную деятельность обнаружили, задокументировали и прекратили сотрудники Национальной полиции. Спасибо правоохранителям за оперативное реагирование на потенциальные угрозы и недопущение противоправной деятельности в интересах оккупанта», - добавил Микита.

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