В КАС Украины внесены изменения: какие вопросы уточнили

В соответствии с ЗУ № 3424-IX (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении обязанностей участников судебного дела) в КАС Украины внесены некоторые изменения.

В Пятом апелляционном административном суде сообщили, что в соответствии с ЗУ № 3424-IX (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении обязанностей участников судебного дела) в КАС Украины внесены следующие изменения:

ЄСІТС (ст.18 КАС):

обов'язок реєстрації електронного кабінету стосується тих органів державної влади та інших державних органів, які зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, а також тих юридичних осіб, які зареєстровані за законодавством України; o передбачено можливість отримання паперових копій документів, у тому числі у разі знеструмлення електромережі суду чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування ЄСІТС.

Права та обов’язки учасників справи (ст.44 КАС):

доповнено, що у разі встановлення вимоги щодо зазначення у змісті процесуального документа коду ЄДРПОУ юридичної особи, а також РНОКПП або номера і серії паспорта для фізичних осіб - громадян України, учасник справи, який є органом державної влади або іншим державним органом, не зареєстрованим за законодавством України як юридична особа, або посадовою особою такого органу, звільняється від обов'язку зазначення таких відомостей стосовно себе.

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