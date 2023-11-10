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ВККС утвердила новую Декларацию добропорядочности судьи: документ

Пунктов для заполнения стало больше, а четверо членов ВККС написали особые мнения.

Верховная Рада приняла изменения в Гражданский кодекс о приостановлении течения исковой давности на срок действия военного положения

Парламент принял изменения в Гражданский кодекс Украины по усовершенствованию порядка открытия и оформления наследства, которые в частности затрагивают остановку течения исковой давности.

Верховная Рада одобрила за основу законопроект об упрощении изменения целевого назначения земельных участков

Упрощенный порядок установления и изменения целевого назначения будет касаться, в частности земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения.

Судей, которые дискриминировали участников процесса или «списывали» научные работы, признают недобропорядочными

Наличие решения Европейского суда по правам человека о нарушении Конвенции при рассмотрении судебного дела решили не вносить в список индикаторов недобропорядочности судьи, зато включили в список индикаторов создание атмосферы давления в коллективе.

Преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут держать в безопасных и лучших условиях, - Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, по которому экстрадированных в Украину фигурантов уголовных дел будут предлагать содержать в западных областях, где нет активных обстрелов.

  1. Суд инфо

В КАС Украины внесены изменения: какие вопросы уточнили

17:39, 10 ноября 2023
В соответствии с ЗУ № 3424-IX (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении обязанностей участников судебного дела) в КАС Украины внесены некоторые изменения.
В КАС Украины внесены изменения: какие вопросы уточнили
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В Пятом апелляционном административном суде сообщили, что в соответствии с ЗУ № 3424-IX (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении обязанностей участников судебного дела) в КАС Украины внесены следующие изменения:

ЄСІТС (ст.18 КАС):

обов'язок реєстрації електронного кабінету стосується тих органів державної влади та інших державних органів, які зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, а також тих юридичних осіб, які зареєстровані за законодавством України; o передбачено можливість отримання паперових копій документів, у тому числі у разі знеструмлення електромережі суду чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування ЄСІТС.

Права та обов’язки учасників справи (ст.44 КАС):

доповнено, що у разі встановлення вимоги щодо зазначення у змісті процесуального документа коду ЄДРПОУ юридичної особи, а також РНОКПП або номера і серії паспорта для фізичних осіб - громадян України, учасник справи, який є органом державної влади або іншим державним органом, не зареєстрованим за законодавством України як юридична особа, або посадовою особою такого органу, звільняється від обов'язку зазначення таких відомостей стосовно себе.

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