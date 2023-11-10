В КАС України внесено зміни: які питання уточнили

Відповідно до ЗУ № 3424-IX (Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення обов’язків учасників судової справи) в КАС України внесено деякі зміни.

У П'ятому апеляційному адміністративному суді повідомили, що відповідно до ЗУ № 3424-IX (Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення обов’язків учасників судової справи) в КАС України внесено наступні зміни:

ЄСІТС (ст.18 КАС):

обов'язок реєстрації електронного кабінету стосується тих органів державної влади та інших державних органів, які зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, а також тих юридичних осіб, які зареєстровані за законодавством України; o передбачено можливість отримання паперових копій документів, у тому числі у разі знеструмлення електромережі суду чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування ЄСІТС.

Права та обов’язки учасників справи (ст.44 КАС):

доповнено, що у разі встановлення вимоги щодо зазначення у змісті процесуального документа коду ЄДРПОУ юридичної особи, а також РНОКПП або номера і серії паспорта для фізичних осіб - громадян України, учасник справи, який є органом державної влади або іншим державним органом, не зареєстрованим за законодавством України як юридична особа, або посадовою особою такого органу, звільняється від обов'язку зазначення таких відомостей стосовно себе.

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