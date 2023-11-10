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На Закарпатті викрили підприємство, яке шило лижні куртки для збірної рф

17:20, 10 листопада 2023
Власником підприємства виявився громадянин Італії.
На Закарпатті викрили підприємство, яке шило лижні куртки для збірної рф
Фото: Віктор Микита/Закарпатська ОДА (ОВА)
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У Закарпатській області на одному із підприємств приховали виготовлені зимові лижні куртки італійського бренду Vist із символікою рф для національної збірної з лижного спорту. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Власником підприємства виявився громадянин Італії. Замовником одягу була організації «RUSSIA SKI TEAM».

«Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції. Дякую правоохоронцям за оперативне реагування на потенційні загрози й недопущення протиправної діяльності в інтересах окупанта», - додав Микита.

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