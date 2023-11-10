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  1. Общество

Несчастный случай на производстве: куда потерпевшему подать заявление на получение предметов личной гигиены

18:16, 10 ноября 2023
Также в ПФУ разъяснили, можно ли написать заявление в произвольной форме.
Несчастный случай на производстве: куда потерпевшему подать заявление на получение предметов личной гигиены
Изображение: freepik.com
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В Пенсионном фонде Украины пояснили, что ежемесячная денежная компенсация на приобретение предметов и средств личной гигиены, санитарно-гигиенических средств, а также средств ухода, продуктов питания, одежды, обуви и других предметов первой необходимости относится к социальной услуге натуральной помощи, которая оказывается пострадавшим в результате несчастного случая на производстве.

То есть, ПФУ не обеспечивает пострадавших собственно предметами личной гигиены, а предоставляет средства на их приобретение.

В случае возникновения потребности (потребность потерпевшего оценивает социальный работник / социальный менеджер / специалист по социальной работе) в социальной услуге натуральной помощи (в частности, когда есть потребность в получении предметов и средств личной гигиены), если эта потребность определена заключением медицинского учреждения (ЛКК, МСЭК и др.) потерпевшему в результате несчастного случая на производстве или его законному представителю следует обратиться с заявлением установленной формы в территориальный орган ПФУ.

Форма заявления о предоставлении социальной услуги натуральной помощи приведена в приложении 1-1 Порядка организации предоставления некоторых социальных и медицинских услуг пострадавшим в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, утвержденного постановлением КМУ от 28.04.2023 № 438.

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