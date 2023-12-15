В Україні відзначають День працівників суду: що ще святкують 15 грудня

15 грудня — День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP).

У п’ятницю, 15 грудня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні своє професійне свято відзначають працівники суду в Україні. Свято створили 2000 року після підписання президентського указу.

Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1917 року в Україні (на той час Українська Народна Республіка) запровадили Генеральний суд, який був вищим органом судової системи.

Також 15 грудня відзначають День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP). Головна місія UNEP полягає в тому, щоб забезпечити лідерство і заохотити партнерство у справі охорони довкілля.

А ще 15 грудня День чаю. Це неофіційне свято, яке найбільше популярне у В'єтнамі, Індії, Шрі-Ланці, Індонезії, Непалі, Кенії, Бангладеші, Малайзії, Танзанії, Малаві.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Павла Латрського.

Ще цього дня у минулому сталися такі події:

533 рік — візантійський генерал Велізарій перемагає в битві при Тікамероні вандалів на чолі з королем Гелімером;

1025 рік — під час підготовки походу на Сицилію проти арабів у віці близько 69 років померає Василь II Болгаробоєць, візантійський імператор;

1640 рік — герцог Жуан Браганський вступає на португальський престол під іменем Жуан IV;

1791 рік — у США вводять в дію десять поправок до Конституції;

1880 рік — Харківське товариство водопостачання будує перший водогін у Харкові;

1915 рік — в американській газеті New York Times вийшла стаття про геноцид вірмен в Османській імперії;

1917 рік — у Кишиневі проголошують Молдовську Демократичну Республіку;

1917 рік — Українська Центральна Рада приймає закон про створення Генерального суду;

1939 рік — В Атланті відбувається прем'єра фільму Дейвіда Селзніка за участю акторів Вів'єн Лі і Кларка Ґейбла"Розвіяні вітром", поставленого за романом лауреата Пулітцерівської премії Маргарет Мітчелл;

1950 рік — у Брюсселі підписують Конвенцію про створення Ради митного співробітництва (з жовтня 1994 р. — Всесвітня митна організація).

1961 рік — суд у Єрусалимі засуджує колишнього оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Ейхмана, який керував "остаточним вирішенням єврейського питання", до смертної кари;

1964 рік — у Канаді ухвалюють державний прапор із кленовим листом;

1966 рік — французький астроном Одуен Дольфюс відкриває супутник Сатурна Янус, який раз в 4 роки міняється орбітою зі супутником Епіметеєм;

1970 рік — вперше здійснюють посадку космічного апарату з Землі на іншу планету;

1995 рік — на 5-й зустрічі глав держав і урядів 10 країн Південно-Східної Азії в Бангкоку підписують договір, за яким цей регіон проголошено зоною, вільною від ядерної зброї;

1995 рік — Європейський суд виносить рішення у так званій "справі Босмана", яка спричинила переворот у футбольній трансферній політиці;

2000 рік — в Україні остаточно припиняє роботу Чорнобильська АЕС;

2000 рік — на знак протесту проти політики президента Леоніда Кучми на головній площі Києва учасники акції "Україна без Кучми" встановлюють перші намети;

2006 рік — перший випробувальний політ новітнього винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35 "Лайтнінг" II;

2008 рік — Чорногорія офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу;

2009 рік — відбувається перший випробувальний політ новітнього літака Boeing 787 Dreamliner;

2018 рік — відновлюють автокефальну помісну Православну церкву України (утворилася 988).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.