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В Україні відзначають День працівників суду: що ще святкують 15 грудня

09:47, 15 грудня 2023
15 грудня — День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP).
В Україні відзначають День працівників суду: що ще святкують 15 грудня
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У п’ятницю, 15 грудня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні своє професійне свято відзначають працівники суду в Україні. Свято створили 2000 року після підписання президентського указу.

Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1917 року в Україні (на той час Українська Народна Республіка) запровадили Генеральний суд, який був вищим органом судової системи.

Також 15 грудня відзначають День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP). Головна місія UNEP полягає в тому, щоб забезпечити лідерство і заохотити партнерство у справі охорони довкілля.

А ще 15 грудня День чаю. Це неофіційне свято, яке найбільше популярне у В'єтнамі, Індії, Шрі-Ланці, Індонезії, Непалі, Кенії, Бангладеші, Малайзії, Танзанії, Малаві. 

Віряни вшановують пам'ять преподобного Павла Латрського.

Ще цього дня у минулому сталися такі події:

  • 533 рік — візантійський генерал Велізарій перемагає в битві при Тікамероні вандалів на чолі з королем Гелімером;
  • 1025 рік — під час підготовки походу на Сицилію проти арабів у віці близько 69 років померає Василь II Болгаробоєць, візантійський імператор;
  • 1640 рік — герцог Жуан Браганський вступає на португальський престол під іменем Жуан IV;
  • 1791 рік — у США вводять в дію десять поправок до Конституції;
  • 1880 рік — Харківське товариство водопостачання будує перший водогін у Харкові;
  • 1915 рік — в американській газеті New York Times вийшла стаття про геноцид вірмен в Османській імперії;
  • 1917 рік — у Кишиневі проголошують Молдовську Демократичну Республіку;
  • 1917 рік — Українська Центральна Рада приймає закон про створення Генерального суду;
  • 1939 рік — В Атланті відбувається прем'єра фільму Дейвіда Селзніка за участю акторів Вів'єн Лі і Кларка Ґейбла"Розвіяні вітром", поставленого за романом лауреата Пулітцерівської премії Маргарет Мітчелл;
  • 1950 рік — у Брюсселі підписують Конвенцію про створення Ради митного співробітництва (з жовтня 1994 р. — Всесвітня митна організація).
  • 1961 рік — суд у Єрусалимі засуджує колишнього оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Ейхмана, який керував "остаточним вирішенням єврейського питання", до смертної кари;
  • 1964 рік — у Канаді ухвалюють державний прапор із кленовим листом;
  • 1966 рік — французький астроном Одуен Дольфюс відкриває супутник Сатурна Янус, який раз в 4 роки міняється орбітою зі супутником Епіметеєм;
  • 1970 рік — вперше здійснюють посадку космічного апарату з Землі на іншу планету;
  • 1995 рік — на 5-й зустрічі глав держав і урядів 10 країн Південно-Східної Азії в Бангкоку підписують договір, за яким цей регіон проголошено зоною, вільною від ядерної зброї;
  • 1995 рік — Європейський суд виносить рішення у так званій "справі Босмана", яка спричинила переворот у футбольній трансферній політиці;
  • 2000 рік — в Україні остаточно припиняє роботу Чорнобильська АЕС;
  • 2000 рік — на знак протесту проти політики президента Леоніда Кучми на головній площі Києва учасники акції "Україна без Кучми" встановлюють перші намети;
  • 2006 рік — перший випробувальний політ новітнього винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35 "Лайтнінг" II;
  • 2008 рік — Чорногорія офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу;
  • 2009 рік — відбувається перший випробувальний політ новітнього літака Boeing 787 Dreamliner;
  • 2018 рік — відновлюють автокефальну помісну Православну церкву України (утворилася 988).

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