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В Украине отмечают День работников суда: что еще празднуют 15 декабря

09:47, 15 декабря 2023
15 декабря – День образования организации ООН по охране окружающей среды (UNEP).
В Украине отмечают День работников суда: что еще празднуют 15 декабря
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В пятницу, 15 декабря, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники суда в Украине. Праздник был создан в 2000 году после подписания президентского указа.

Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1917 года в Украине (в то время Украинская Народная Республика) был введен Генеральный суд, который был высшим органом судебной системы.

Также 15 декабря отмечается День образования организации ООН по охране окружающей среды (UNEP). Главная миссия UNEP состоит в том, чтобы обеспечить лидерство и поощрить партнерство по охране окружающей среды.

А еще 15 декабря – День чая. Это неофициальный праздник, наиболее популярный во Вьетнаме, Индии, Шри-Ланке, Индонезии, Непале, Кении, Бангладеше, Малайзии, Танзании, Малави.

Верующие чтят память преподобного Павла Латрского.

Еще в этот день в прошлом произошли следующие события:

  • 533 год — византийский генерал Велизарий побеждает в битве при Тикамероне вандалов во главе с королем Гелимером;
  • 1025 год — во время подготовки похода на Сицилию против арабов в возрасте около 69 лет умер Василий II Болгаробоец, византийский император;
  • 1640 год — герцог Жуан Браганский вступает на португальский престол под именем Жуан IV;
  • 1791 год — в США вводят в действие десять поправок к Конституции;
  • 1880 год — Харьковское общество водоснабжения строит первый водопровод в Харькове;
  • 1915 год — в американской газете New York Times вышла статья о геноциде армян в Османской империи;
  • 1917 год — в Кишиневе провозглашают Молдовскую Демократическую Республику;
  • 1917 год — Украинская Центральная Рада принимает закон о создании Генерального суда;
  • 1939 год — в Атланте проходит премьера фильма Дэвида Селзника с участием актеров Вивьен Ли и Кларка Гейбла "Развеянные ветром", поставленного по роману лауреата Пулитцеровской премии Маргарет Митчелл;
  • 1950 год – в Брюсселе подписывают Конвенцию о создании Совета таможенного сотрудничества (с октября 1994 г. – Всемирная таможенная организация).
  • 1961 год — суд в Иерусалиме приговаривает бывшего оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Эйхмана, руководившего "окончательным решением еврейского вопроса", к смертной казни;
  • 1964 год — в Канаде принимают государственный флаг с кленовым листом;
  • 1966 год — французский астроном Одуэн Дольфюс открывает спутник Сатурна Янус, который раз в 4 года меняется орбитой со спутником Эпиметеем;
  • 1970 год — впервые совершают посадку космического аппарата с Земли на другую планету;
  • 1995 год — на 5-й встрече глав государств и правительств 10 стран Юго-Восточной Азии в Бангкоке подписывают договор, по которому этот регион провозглашен зоной, свободной от ядерного оружия;
  • 1995 год — Европейский суд выносит решение по так называемому "делу Босмана", повлекшему за собой переворот в футбольной трансферной политике;
  • 2000 год — в Украине окончательно прекращает работу Чернобыльская АЭС;
  • 2000 год — в знак протеста против политики президента Леонида Кучмы на главной площади Киева участники акции "Украина без Кучмы" устанавливают первые палатки;
  • 2006 год — первый испытательный полет новейшего истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 "Лайтнинг" II;
  • 2008 год — Черногория официально подает заявку на вступление в Европейский Союз;
  • 2009 год — происходит первый испытательный полет новейшего самолета Boeing 787 Dreamliner;
  • 2018 год — восстанавливают автокефальную поместную Православную церковь Украины (образовалась 988).

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