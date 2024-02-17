Право на призначення дострокової пенсії за віком мають, зокрема, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до 6-річного віку, – після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Головне управління Пенсійного фонду в Закарпатській області роз’яснило особливості виходу на дострокову пенсію за віком матері, яка виховує дитину з інвалідністю.

Відповідно до статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на призначення дострокової пенсії за віком мають, зокрема, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, – після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку – на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини.

Визнання особи з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю до шестирічного віку засвідчується випискою з акту огляду медико-соціальної експертної комісії, медичним висновком закладів охорони здоров’я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги.

У разі якщо дитина визнана дитиною з інвалідністю після досягнення шестирічного віку надається висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення шестирічного віку (висновок про час настання інвалідності).

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