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  1. Общество

Особенности выхода на досрочную пенсию по возрасту матери, воспитывающей ребенка с инвалидностью

23:59, 17 февраля 2024
Право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют, в частности, матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавших их до 6-летнего возраста – после достижения 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет.
Особенности выхода на досрочную пенсию по возрасту матери, воспитывающей ребенка с инвалидностью
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Главное управление Пенсионного фонда в Закарпатской области разъяснило особенности выхода на досрочную пенсию по возрасту матери, воспитывающей ребенка с инвалидностью.

Согласно статье 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют, в частности, матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавших их до шестилетнего возраста – после достижения 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

Факт рождения ребенка устанавливается на основании свидетельства о рождении, а его воспитание до указанного возраста – на основании свидетельства о рождении или паспорте ребенка.

Признание лица с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью до шестилетнего возраста удостоверяется выпиской из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии, медицинским заключением учреждений здравоохранения, удостоверением получателя помощи, справкой назначающего органа о периоде назначения помощи.

В случае если ребенок признан ребенком с инвалидностью по достижении шестилетнего возраста предоставляется заключение врачебно-консультационной комиссии о том, что он имел медицинские показания для признания его ребенком с инвалидностью до достижения шестилетнего возраста (вывод о времени наступления инвалидности).

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