26 лютого: яке сьогодні свято та головні події

26 лютого в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації.

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У понеділок, 26 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

26 лютого в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації. Саме цього дня 2014 року під Кримським парламентом організували мітинг мирних громадян, які висловили протест проти проведення сесії Верховної Ради республіки, під час якої обговорювали територіальну цілісніть України та незаконне переведення Криму у статус російського півострова. Офіційного статусу подія набула 2021 року згідно з указом Президента України.

Також 26 лютого Всесвітній день неквапливості. Цікаве свято, яке пропагує уповільнення темпу життя та вміння правильно розподіляти свій час. Присвячений цей день насолоді миттєвостям життя без поспіху. Започаткували його 2007 року в Італії за ініціативи асоціації «Мистецтво жити повільно», основне гасло якої «Не поспішай і насолоджуйся моментом».

А ще 26 лютого святкують Всесвітній день фісташок. Свято присвячене одному з найпоживніших та найпопулярніших у світі горішків — фісташкам. Їх ще часто називають «зеленим золотом». Вони мають багату історію, походять з Близького Сходу та Центральної Азії, де культивуються вже близько 2000 років.

Яке сьогодні церковне свято

26 лютого в церковному календарі – день пам’яті Порфирія Газського. Він народився в Солуні (Македонія) 347 року в шляхетній родині. У віці 25 років вступив до Скитського монастиря в Єгипті. Через 5 років вирушив до Єрусалиму, щоб побачити святі місця. Жив довгий час в печері, але змушений був знову повернутися до Єрусалиму через хворобу. У віці 40 років висвятився на священника, а 396 року помирає тодішній єписком Газський. Саме Порфирія висвячує на посаду митрополит Кесарії Палестинської. Помер єпископ 420 року.

Календар важливих подій за 26 лютого:

1616 рік — Галілео Галілей приймає присуд інквізиції щодо повної відмови від теорії геліоцентризму, але нібито заявляє: «Все ж таки вона обертається»;

1815 рік — засланий на Ельбу Наполеон втікає з острова, щоб почати своє друге правління;

1878 рік — у Львові розпочинається судовий процес над Іваном Франком за підозрою в пропаганді соціалізму;

1885 рік — закінчується Берлінська конференція для обговорення розподілу Африки між європейськими державами;

1895 рік — в Огайо (США) отримано патент на склодувну машину;

1921 рік — засновують Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут;

1935 рік — Роберт Ватсон-Ватт демонструє британським ВПС технологію радару;

1936 рік — відбувається спроба державного перевороту групою військових Імперської армії Японії;

1987 рік — англіканська церква дозволяє жінкам бути священиками;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Фінляндією;

2004 рік — Європейський парламент визнає сталінську депортацію чеченського народу актом геноциду;

2014 рік — День спротиву окупації Криму, саме цього дня у Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

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