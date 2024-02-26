26 февраля: какой сегодня праздник и главные события

26 февраля в Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации.

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В понедельник, 26 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

26 февраля в Украине празднуют День крымского сопротивления российской оккупации. Именно в этот день 2014 года под Крымским парламентом организовали митинг мирных граждан, выразивших протест против проведения сессии Верховной Рады республики, во время которой обсуждали территориальную цельность Украины и незаконный перевод Крыма в статус российского полуострова. Официальный статус событие приобрело в 2021 году согласно указу президента Украины.

Также 26 февраля Всемирный день неторопливости. Интересный праздник, пропагандирующий замедление темпа жизни и умение правильно распределять свое время. Посвящён этот день наслаждению мгновением жизни без спешки. Начали его в 2007 году в Италии по инициативе ассоциации «Искусство жить медленно», основной лозунг которой «Не спеши и наслаждайся моментом».

А еще 26 февраля празднуют Всемирный день фисташек. Праздник посвящен одному из самых питательных и популярных в мире орешков – фисташкам. Их еще часто называют «зеленым золотом». Они имеют богатую историю, происходят из Ближнего Востока и Центральной Азии, где культивируются уже около 2000 лет.

Какой сегодня церковный праздник

26 февраля в церковном календаре – день памяти Порфирия Газского. Он родился в Фессалонике (Македония) 347 года в благородной семье. В возрасте 25 лет поступил в Скитский монастырь в Египте. Через 5 лет отправился в Иерусалим, чтобы увидеть святые места. Жил долгое время в пещере, но вынужден был снова вернуться в Иерусалим по болезни. В возрасте 40 лет рукоположился на священника, а в 396 году умирает тогдашний епископ Газский. Именно Порфирия рукоположен в должность митрополит Кесарии Палестинской. Умер епископ в 420 году.

Календарь важных событий за 26 февраля:

1616 год — Галилео Галилей принимает приговор инквизиции относительно полного отказа от теории гелиоцентризма, но якобы заявляет: «Все-таки она оборачивается»;

1815 год — сосланный на Эльбу Наполеон убегает с острова, чтобы начать свое второе правление;

1878 год — во Львове начинается судебный процесс над Иваном Франко по подозрению в пропаганде социализма;

1885 год – заканчивается Берлинская конференция для обсуждения распределения Африки между европейскими государствами;

1895 год — в Огайо (США) получен патент на стеклодувную машину;

1921 год – основывают Каменец-Подольский государственный педагогический институт;

1935 год – Роберт Ватсон-Ватт демонстрирует британским ВВС технологию радара;

1936 год – происходит попытка государственного переворота группой военных Имперской армии Японии;

1987 год – англиканская церковь позволяет женщинам быть священниками;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Финляндией;

2004 год — Европейский парламент признает сталинскую депортацию чеченского народа актом геноцида;

2014 год — День сопротивления оккупации Крыма, именно в этот день в Симферополе состоялся митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма.

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