Джо Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы ускорить выделение финансовой помощи Украине

Во время встречи обсудят срочность принятия двухпартийного дополнения по национальной безопасности.

Фото: Reuters

Во вторник, 27 февраля, президент США Джо Байден в Белом доме планирует встретиться с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы обговорить вопрос ускорение выделение Украине пакета финансовой помощи, передает Bloomberg.

В графике Белого дома сказано, что глава государства «обсудит срочность принятия двухпартийного дополнения по национальной безопасности и сохранения открытости правительства».

Помощник одного из лидеров Конгресса сообщил, на мероприятии также будут присутствовать лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

«Мы должны вывести эти деньги за дверь», - заявлял ранее в эфире Fox News советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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