Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, щоб прискорити надання фінансової допомоги Україні

Під час зустрічі обговорять терміновість ухвалення двопартійного доповнення з національної безпеки.

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У вівторок, 27 лютого, президент США Джо Байден у Білому домі планує зустрітися з лідерами Конгресу, включаючи спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб обговорити питання щодо прискорення виділення Україні пакету фінансової допомоги, передає Bloomberg.

У графіку Білого дому сказано, що глава держави «обговорить терміновість ухвалення двопартійного доповнення з національної безпеки та збереження відкритості уряду».

Помічник одного з лідерів Конгресу повідомив, що на заході також будуть присутні лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джефріс.

«Ми повинні вивести ці гроші за двері», - заявляв раніше в ефірі Fox News радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

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