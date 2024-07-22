22 липня: яке сьогодні свято та головні події

22 липня святкують Всесвітній день мозку.

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У понеділок, 22 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

22 липня в Україні і світі святкують День наближеного значення числа Пі. Число Пі відоме вже майже 4 000 років. Стародавні вавилоняни використовували його наближені значення для обчислення розмірів кіл. Архімед, один з найвидатніших античних математиків, вперше обчислив значення числа пі 250 року до нашої ери. Грецька літера π вперше була використана Вільямом Джонсом 1706 року як скорочення слова «периферія», а популяризував її Леонгард Ейлер 1737 року.

Також 22 липня День літнього відпочинку. Це маловідоме, проте дуже позитивне свято, яке було започатковане 2015 року. Метою цього дня є привернення уваги до необхідності виділення часу на релаксацію та створення літнього дозвілля.

А ще 22 липня День гамака. Це свято присвячене відпочинку та релаксації в гамаку, який є символом літнього відпочинку та спокою. Гамак був винайдений індіанцями майя з Центральної та Південної Америки понад тисячу років тому. Вони використовували його не лише для сну та відпочинку, але й для захисту від диких тварин та негоди. Слово «гамак» походить від аравакського слова «hamaca», що означає «рибальська сітка».

22 липня Всесвітній день мозку. Це свято було започатковане Всесвітньою федерацією неврології 2014 року з метою підвищення обізнаності про важливість здоров’я мозку. Людський мозок є головним органом центральної нервової системи, який контролює всі функції нашого тіла. Всесвітній день мозку спрямований на привернення уваги до різних аспектів здоров’я мозку, включаючи профілактику та лікування неврологічних захворювань.

Яке сьогодні церковне свято

22 липня в церковному календарі – день пам’яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. Вона слідувала за Ним, підтримувала Його служіння та була свідком Його розп’яття на Голгофі. Марія Магдалина була першою, хто побачив Воскреслого Христа. Вона принесла цю радісну звістку апостолам, що зробило її однією з перших благовісниць християнства.

Календар важливих подій за 22 липня:

1099 рік — хрестоносці створюють Єрусалимське королівство, першим главою держави стає Готфрід Бульйонський;

1502 рік — до Лісабона повертаються учасники португальської експедиції, в якій на посаді астронома брав участь Амеріго Веспуччі;

1790 рік — у Королівстві Франція націоналізовують майно церкви;

1793 рік — шотландський дослідник Александер Маккензі стає першим європейцем, що перетинає Канаду зі сходу до Тихого океану;

1819 рік — відбувається прем'єра вистави Івана Котляревського «Наталка Полтавка»;

1921 рік — в газеті «Селянська правда» з'являється перший фейлетон Остапа Вишні;

1922 рік — день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів «Лісові Чорти»;

1944 рік — створюють Міжнародний валютний фонд;

1960 рік — Куба націоналізовує цукрові заводи, що належали США;

1969 рік — Хуан Карлос I офіційно стає спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії;

1979 рік — компанія Sony починає продаж перших побутових пристроїв «Walkman»;

1983 рік — американець Дік Сміт першим облітає Землю на гвинтокрилі;

1983 рік — скасовують воєнний стан у Польській Народній Республіці;

1986 рік — Палата громад британського парламенту голосує за скасування тілесних покарань у державних школах;

2001 рік — розпочинається офіційний візит в Україну глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня.

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