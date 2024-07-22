22 июля: какой сегодня праздник и главные события

22 июля празднуют Всемирный день мозга.

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В понедельник, 22 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

22 июля в Украине и мире празднуют День приближенного значения числа Пи. Число Пи известно уже почти 4000 лет. Древние вавилоняне использовали его приближенные значения для вычисления размеров кругов. Архимед, один из самых выдающихся античных математиков, впервые вычислил значение числа 250 года до нашей эры. Греческая буква π впервые была использована Уильямом Джонсом в 1706 году как сокращение слова «периферия», а популяризировал ее Леонгард Эйлер в 1737 году.

Также 22 июля День летнего отдыха. Это малоизвестный, но очень позитивный праздник, который был начат в 2015 году. Целью этого дня является привлечение внимания необходимости выделения времени на релаксацию и создание летнего досуга.

А еще 22 июля День гамака. Это праздник, посвященный отдыху и релаксации в гамаке, который является символом летнего отдыха и покоя. Гамак был изобретен индейцами майя из Центральной и Южной Америки более тысячи лет назад. Они использовали его не только для сна и отдыха, но и для защиты от диких животных и непогоды. Слово «гамак» происходит от аравакского слова «hamaca», что означает «рыболовная сетка».

22 июля Всемирный день мозга. Этот праздник был начат Всемирной федерацией неврологии 2014 года с целью повышения осведомленности о важности здоровья мозга. Человеческий мозг является основным органом центральной нервной системы, который контролирует все функции нашего тела. Всемирный день мозга направлен на привлечение внимания к различным аспектам здоровья, включая профилактику и лечение неврологических заболеваний.

Какой сегодня церковный праздник

22 июля в церковном календаре – день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. Она следовала за Ним, поддерживала Его служение и была свидетелем Его распятия на Голгофе. Мария Магдалина была первой, кто увидел Воскресшего Христа. Она принесла это радостное известие апостолам, что сделало его одной из первых благовестниц христианства.

Календарь важных событий за 22 июля:

1099 год – крестоносцы создают Иерусалимское королевство, первым главой государства становится Готфрид Бульонский;

1502 год — в Лиссабон возвращаются участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи;

1790 год – в Королевстве Франция национализируют имущество церкви;

1793 год — шотландский исследователь Александер Маккензи становится первым европейцем, пересекающим Канаду с востока в Тихий океан;

1819 год — проходит премьера спектакля Ивана Котляревского «Наталка Полтавка»;

1921 год — в газете «Крестьянская правда» появляется первый фельетон Остапа Вишни;

1922 год — день основания первого и крупнейшего шалаша старших пластунов «Лесные Черты»;

1944 год – создают Международный валютный фонд;

1960 год — Куба национализировала принадлежащие США сахарные заводы;

1969 год — Хуан Карлос I официально становится наследником Франсиско Франко на посту главы государства в ранге короля Испании;

1979 год – компания Sony начинает продажу первых бытовых устройств «Walkman»;

1983 год — американец Дик Смит первым облетает Землю на вертолете;

1983 год – отменяют военное положение в Польской Народной Республике;

1986 год — Палата общин британского парламента голосует за отмену телесных наказаний в государственных школах;

2001 год — начинается официальный визит в Украину главы Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя.

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