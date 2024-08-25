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Спека триватиме: яка погода очікується з 26 серпня

19:28, 25 серпня 2024
У Києві 26 серпня без опадів.
Спека триватиме: яка погода очікується з 26 серпня
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У понеділок, 26 серпня, в Україні буде тепла погода без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с, у південній частині країни вдень 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні до 23°. Вдень 29-34° (на високогір'ї Карпат 22-27°), у південних і центральних областях місцями сильна спека 35-36°.

У Києві понеділок очікується без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 31-33°.

У вівторок, 27 серпня, у більшості регіонів України також без опадів, лише в південній частині країни, а вдень і в Карпатському регіоні подекуди очікують на короткочасний дощ і грозу.

Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с; на півдні та південному сході країни, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні країни до 23°; вдень 29-34°.

У Києві 27 серпня без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

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