Жара будет продолжаться: какая погода ожидается с 26 августа

В Киеве 26 августа без осадков.

В понедельник, 26 августа, в Украине будет теплая погода без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, в южной части страны днем ​​7-12 м/с. Температура ночью 14-19 °, на юге до 23 °. Днем 29-34 ° (на высокогорье Карпат 22-27 °), в южных и центральных областях местами сильная жара 35-36 °.

В Киеве в понедельник ожидается без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем ​​31-33°.

Во вторник, 27 августа, в большинстве регионов Украины также без осадков, лишь в южной части страны, а днем ​​и в Карпатском регионе местами ожидают кратковременный дождь и грозу.

Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с; на юге и юго-востоке страны, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20 °, на юге страны до 23 °; днем 29-34°.

В Киеве 27 августа без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем ​​31-33°.

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