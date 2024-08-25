В Ивано-Франковской области в собственность государства вернули земли историко-культурного назначения стоимостью 3,9 млн

Земля незаконно находилась в собственности физического лица.

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Надворнянский районный суд Ивано-Франковской области отменил государственную регистрацию на земельный участок историко-культурного назначения стоимостью 3,9 млн. грн. Ее вернули в государственную собственность. Площадь участка – 0,29 га. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о земельном участке историко-культурного назначения в с. Доброт.

Установлено, что эта земля незаконно находилась в собственности физического лица, однако может быть исключительно в государственной собственности.

Суд удовлетворил заявление прокуратуры в полном объеме, земля возвращена государству. Прекращено право собственности за физическим лицом и отменена государственная регистрация земельного участка.

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