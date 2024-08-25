Практика судів
  1. В Україні

На Івано-Франківщині у власність держави повернули землі історико-культурного призначення вартістю 3,9 млн

21:18, 25 серпня 2024
Земля незаконно перебувала у власності фізичної особи.
На Івано-Франківщині у власність держави повернули землі історико-культурного призначення вартістю 3,9 млн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області скасував державну реєстрацію на земельну ділянку історико-культурного призначення вартістю 3,9 млн грн. ЇЇ повернули у державну власність. Площа ділянки – 0,29 га. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Мова йде про земельну ділянку історико-культурного призначення в с. Добротів.

Встановлено, що вказана земля незаконно перебувала у власності фізичної особи, однак може бути виключно у державній власності.

Суд задовольнив заяву прокуратури у повному обсязі, землю повернуто державі. Припинено право власності за фізичною особою та скасовано державну реєстрацію земельної ділянки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Критерієм правомірності нормативно-правового акта додатково є його суспільна значимість та вплив на безпеку людей – Верховний Суд

Верховний Суд звернув увагу на те, що оцінюючи правомірність нормативно-правового акта, варто враховувати його триваючу дію, суспільну значимість, а також вплив на безпеку громадян.

Дані про наявність пацієнта в електронній системі охорони здоров’я зможуть автоматично передаватися до Порталу Дія

З центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я до Порталу Дія буде передаватися інформація про наявність відомостей про пацієнта в базі даних ЕСОЗ.

Суд зобовʼязав ТЦК розглянути заяви чоловіка про виправлення даних у Реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг»

У Резерв+ чоловік виявив, що є обмежено придатним, хоча до цього був визнаний непридатним та виключений з обліку - суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо ігнорування заяви про виправлення.

На суд покладено саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ - позиція Верховного Суду

Конструкція норми п. 5 ч. 1 ст. 236 КАСУ носить імперативний характер та покладає на суд саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення АТО.

Чи зможуть обвинувачені, які займали особливо відповідальне становище, вийти з-під варти в обмін на військову службу - Верховна Рада прийняла зміни

Верховна Рада передбачила нові умови скасування тримання під вартою в обмін на військову службу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова