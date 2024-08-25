На Івано-Франківщині у власність держави повернули землі історико-культурного призначення вартістю 3,9 млн

Земля незаконно перебувала у власності фізичної особи.

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області скасував державну реєстрацію на земельну ділянку історико-культурного призначення вартістю 3,9 млн грн. ЇЇ повернули у державну власність. Площа ділянки – 0,29 га. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Мова йде про земельну ділянку історико-культурного призначення в с. Добротів.

Встановлено, що вказана земля незаконно перебувала у власності фізичної особи, однак може бути виключно у державній власності.

Суд задовольнив заяву прокуратури у повному обсязі, землю повернуто державі. Припинено право власності за фізичною особою та скасовано державну реєстрацію земельної ділянки.

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