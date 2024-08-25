Які документи надаються споживачеві при купівлі техніки, яка підлягає гарантійному ремонту — список

Виробник чи продавець зобов’язаний разом з розрахунковим документом надати експлуатаційні документи на товар, що містять гарантійний талон та інформацію про товар.

Фото: dpss.gov.ua

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила, які документи надаються споживачеві при купівлі техніки, яка підлягає гарантійному ремонту.

Пральні машини, холодильники, ноутбуки, планшети, посудомийна машина тощо – все це технічно складні побутові товари, повний перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2023 р. № 1251

Ці товари підлягають обов’язковому гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні. А отже виробник чи продавець зобов’язаний разом з розрахунковим документом надати експлуатаційні документи на товар, що містять гарантійний талон та інформацію про товар.

Що саме повинно бути в цих документах:

- найменування товару, модель, серійний номер,

- дата виготовлення товару,

- основні споживчі властивості,

- характеристики товару,

- правила та умови зберігання і безпечного використання товару,

- гарантійні зобов’язання, надані виробником (продавцем) щодо товару,

- гарантійний строк,

- строк служби товару,

- в разі потреби відомості про дії споживача після закінчення строку служби товару та про можливі наслідки невиконання таких дій,

- найменування та адресу виробника (або імпортера), найменування та адресу сервісного центру,

- інформацію про товар, який за певних умов може мати небезпечний вплив на життя, здоров’я і майно споживача, та про можливі наслідки такого впливу.

Експлуатаційні документи на товар надаються споживачеві у паперовій або в електронній формі через офіційний веб-сайт виробника не пізніше моменту передачі товару.

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