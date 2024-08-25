Завдяки кейсу Дурова може обвалитися вся агентурна мережа рф у Європі — очільник ЦПД при РНБО Коваленко

Арешт Павла Дурова Андрій Коваленко порівняв зі зломом «Енігми» британцями під час Другої світової війни.

Як відомо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Коментуючи затримання засновника Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що історія з Дуровим для Москви - це провал, в якому винне все оточення російського диктатора володимира путіна.

За його словами, не виключено, що Дуров шукав зустрічі із російським диктатором володимиром путіним у Баку кілька днів тому, проте йому відмовили. І тепер у росії істерика, що «єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу».

«Звісно ж історія з Дуровим для Москви – це провал, в якому винне все оточення путіна, від Вайно до Патрушева», – пише він.

При цьому арешт Дурова Коваленко порівняв зі зломом «Енігми» британцями під час Другої світової війни.

Telegram – це месенджер номер один в Україні. В Індії – 300 мільйонів користувачів. Незабаром він стане номером один у Південній і Латинській Америці. Також це єдиний месенджер, який активно використовує російська армія. Відтак керівник Центру протидії дезінформації РНБО вважає, що арешт засновника месенджера може обвалити всю агентурну мережу рф у Європі.

«Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею. У найближчі місяці росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. Важкі часи чекають на Головне управління Генштабу, адже саме їх вважають основними «відповідальними» за цей напрям шпигунської діяльності. Також завдяки кейсу Дурова може обвалитися вся агентурна мережа рф у Європі», – додає Коваленко.

Нагадаємо, що Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

Додамо, голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував затримання у Парижі засновника Телеграм Павла Дурова та зазначив, що настав час зарегулювати месенджер.

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