Практика судов
  1. В мире

Благодаря кейсу Дурова может обрушиться вся агентурная сеть рф в Европе — глава ЦПД при СНБО Коваленко

15:15, 25 августа 2024
Арест Павла Дурова Андрей Коваленко сравнил со взломом «Энигмы» британцами во время Второй мировой войны.
Благодаря кейсу Дурова может обрушиться вся агентурная сеть рф в Европе — глава ЦПД при СНБО Коваленко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту ПарижаДуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. 

Комментируя задержание основателя Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что история с Дуровым для Москвы – это провал, в котором должно все окружение российского диктатора владимира путина.

По его словам, не исключено, что Дуров искал встречи с российским диктатором владимиром путиным в Баку несколько дней назад, однако ему отказали. И теперь в россии истерика, что «единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада».

«Конечно же история с Дуровым для Москвы – это провал, в котором виновато все окружение путина, от Вайно до Патрушева», – пишет Коваленко.

При этом арест Дурова он сравнил со взломом «Энигмы» британцами во время Второй мировой войны.

Telegram – это мессенджер номер один в Украине. В Индии – 300 миллионов пользователей. В скором времени он станет номером один в Южной и Латинской Америке. Также это единственный мессенджер, активно использующийся русской армией. Следовательно, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО считает, что арест основателя мессенджера может обрушить всю агентурную сеть рф в Европе.

«Дурова обвиняют в том, что он не сотрудничал с французской полицией по борьбе с наркоторговлей. В ближайшие месяцы россию могут обвинить в торговле наркотиками в Европе. Трудные времена ждут Главное управление Генштаба, ведь именно их считают основными «ответственными» за это направление шпионской деятельности. Также благодаря кейсу Дурова может обрушиться вся агентурная сеть рф в Европе», – добавляет Коваленко.

Напомним, что Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.

Добавим, председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лица с инвалидностью и мужчины с определенными заболеваниями пройдут ВЛК без проведения медицинского осмотра

ВЛК будет принимать постановление на основе документов и данных, имеющихся в электронной системе здравоохранения.

ВККС уже в четвертый раз исключает вопросы тестов для экзаменов на должности судей местных и апелляционных судов

В ВККС говорят, что все вопросы качества тестовых заданий следует адресовать НШСУ.

Верховная Рада одобрила законопроект о лишении государственных наград за популяризацию рф

Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, которыми установить новый вид наказания – лишение государственной награды Украины.

В Реестре военнообязанных «Оберег» автоматически появятся данные о тех, кто никогда не посещал ТЦК

А также постановка на военный учет мужчин до 25 лет будет проходить автоматически без прохождения ВЛК – это нужно для ускорения формирования базы данных обо всех мужчинах, которых могут призвать.

Назначен новый член Этического совета: что известно

Членом Этического совета для проверки кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия назначен бывший прокурор из США Питер Ф. Шенк.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова