Благодаря кейсу Дурова может обрушиться вся агентурная сеть рф в Европе — глава ЦПД при СНБО Коваленко

Арест Павла Дурова Андрей Коваленко сравнил со взломом «Энигмы» британцами во время Второй мировой войны.

Как известно, 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Комментируя задержание основателя Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что история с Дуровым для Москвы – это провал, в котором должно все окружение российского диктатора владимира путина.

По его словам, не исключено, что Дуров искал встречи с российским диктатором владимиром путиным в Баку несколько дней назад, однако ему отказали. И теперь в россии истерика, что «единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада».

«Конечно же история с Дуровым для Москвы – это провал, в котором виновато все окружение путина, от Вайно до Патрушева», – пишет Коваленко.

При этом арест Дурова он сравнил со взломом «Энигмы» британцами во время Второй мировой войны.

Telegram – это мессенджер номер один в Украине. В Индии – 300 миллионов пользователей. В скором времени он станет номером один в Южной и Латинской Америке. Также это единственный мессенджер, активно использующийся русской армией. Следовательно, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО считает, что арест основателя мессенджера может обрушить всю агентурную сеть рф в Европе.

«Дурова обвиняют в том, что он не сотрудничал с французской полицией по борьбе с наркоторговлей. В ближайшие месяцы россию могут обвинить в торговле наркотиками в Европе. Трудные времена ждут Главное управление Генштаба, ведь именно их считают основными «ответственными» за это направление шпионской деятельности. Также благодаря кейсу Дурова может обрушиться вся агентурная сеть рф в Европе», – добавляет Коваленко.

Напомним, что Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.

Добавим, председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.