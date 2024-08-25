Украинцев предупредили о замедлении движения на одном из пунктов пропуска на границе с Польшей

На ЧП «Шегини» на границе с Польшей с понедельника начинаются ремонты работы.

Фото: gettyimages

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что в пункте пропуска «Шегини – Медика» начинаются ремонтные работы.

По информации польской стороны, с 26 августа от 09:00 в пункте пропуска «Шегини – Медика» из-за ремонта двух полос движения будет замедлен выезд из Украины грузового транспорта и автобусов в Польшу.

По предварительным данным, ремонт дорожного покрытия продлится до середины октября.

«Просим учитывать информацию при планировании маршрута», – заявили в ГТСУ.

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