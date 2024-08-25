Українців попередили про сповільнення руху на одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею

На ПП «Шегині» на кордоні з Польщею з понеділка починаються ремонті роботи.

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Державна митна служба України повідомила, що у пункті пропуску «Шегині - Медика» розпочинаються ремонтні роботи.

За інформацією польської сторони, з 26 серпня від 09:00 у пункті пропуску «Шегині - Медика» через ремонт двох смуг руху буде сповільнено виїзд з України вантажного транспорту та автобусів до Польщі.

За попередніми даними, ремонт дорожнього покриття триватиме до середини жовтня.

«Просимо враховувати інформацію при плануванні маршруту», - заявили у ДМСУ.

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