В Україні запрацюють 43 нові комплекси автофіксації порушень ПДР

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що з 26 серпня на дорогах України запрацюють 43 комплекси автофіксації порушень ПДР.
42 з них фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості руху, один у м. Біла Церква — перевищення встановлених обмежень швидкості руху та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.
Розташування приладів:
м. Львів
- вул. Любінська, 89, напрямок спрямування приладу
вул. Бабія
- вул. Богданівська, 44, напрямок спрямування приладу
вул. Пластова
- вул. Кульпарківська, 93, напрямок спрямування приладу
вул. Городоцька
- вул. Кульпарківська, 64-А, напрямок спрямування приладу вул. Садова
Львівська область
- на 62 км+177 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу
м. Мостиська
- на 648 км+242 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу
с. Дубина
- на 58 км+876 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу
м. Львів
- на 617 км+024 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу
с. Дуліби
- на 16 км+281 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу
с. Страдч
- на 13 км+317 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу
м. Львів
- на 71 км+630 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів
- на 433 км+537 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу
м. Львів
м. Миколаїв
- просп. Центральний, 93,
напрямок спрямування приладу вул. Мала Морська
м. Рівне
- вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Федорова
- вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Захисників Маріуполя
- вул. Соборна, 416, напрямок спрямування приладу вул. Євгена Плужника
м. Черкаси
- вул. В’ячеслава Чорновола, 119, напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Сагайдачного
- вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. Віталія Вергая
- вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. Академіка Корольова
м. Біла Церква
- бульв. Олександрійський, 54, напрямок спрямування приладу вул. Фастівська
(+ порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів)
с. Білогородка, Бучанський р-н, Київська обл.
- вул. Володимирська (біля вул. Завальна, 2) напрямок спрямування приладу вул. Київська
Вінницька область
- на 417 км+514 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу
м. Вінниця
- на 368 км+580 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу
м. Вінниця
- на 368 км+488 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу
с-ще Літин
- на 307 км+084 автодороги М-21 напрямок спрямування приладу
м. Вінниця
Волинська область
- на 54 км+015 автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу
с. Маньків
- на 142 км+324 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу
с. Княгининок
Івано-Франківська область
- на 224 км+687 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с-ще Ворохта
- на 260 км+135 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу
с-ще Делятин
- на 271 км+228 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ
- на 181 км+215 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу
с-ще Заболотів
- на 83 км+308 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу
м. Калуш
- на 233 км+618 автодороги H-09 напрямок спрямування приладу м. Яремче
Рівненська область
- на 325 км+770 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу
с. Кругле
- на 339 км+091 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу
м. Здолбунів
Тернопільська область
- на 48 км+821 автодороги Н-18 напрямок спрямування приладу
м. Івано-Франківськ
- на 12 км+205 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу
м. Тернопіль
- на 316 км+542 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу
м. Тернопіль
- на 154 км+464 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу
м. Тернопіль
Хмельницька область
- на 250 км+404 автодороги Н-25 напрямок спрямування приладу
м. Старокостянтинів
Одеська область
- на 20 км+980 автодороги М-28 напрямок спрямування приладу
м. Южне
Житомирська область
- на 247 км+239 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу
м. Рівне
Миколаївська область
- на 191 км+346 автодороги Н-24 напрямок спрямування приладу
м. Миколаїв
Загальна кількість комплексів фіксації від 26 серпня 2024 року — 308.
Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:
— за перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год — 340 грн;
— більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.
З розташування всіх комплексів можна ознайомитись за посиланням.
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